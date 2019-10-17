Внимание! Улица Токтогула будет временно двухсторонней

В связи с ремонтными работами на улице Московской, улица Токтогула от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова станет временно двухсторонней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным ГУОБДД, по Токтогула уже устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Двустороннее движение разрешено до 31 октября.

Напомним, сегодня мэрия Бишкека временно закрыла участок улицы Московской между проспектом Манаса и улицей Панфилова для проведения дорожных работ.

Для удобства водителей на перекрёстке проспекта Манаса и ул. Киевской в северном направлении будет разрешён поворот со второй полосы в восточном направлении.

Перекрёстки улиц Панфилова, Логвиненко и Исанова с ул.Московской будут открыты для движения.