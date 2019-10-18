Президент ознакомился с проектами по чистой воде в Кара-Куле

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 октября, в рамках двухдневной рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом реализации ирригационных проектов и проектов по чистой воде в городе Кара-Куль.

Как было отмечено, строительство нового канала в селе Жазы-Кечуу позволит увеличить площадь орошаемых земель в селе на 30 га, а также улучшить мелиоративную способность имеющихся пахотных земель на 250 га.

Президент отметил, что комплексное развитие сельского хозяйства начинается со своевременного и полноценного обеспечения поливной водой фермеров и крестьян. Еще раз подчеркнул важность усиления работ в данном направлении.

Далее Глава государства ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению местного населения чистой водой. Проблема питьевой воды в селе Жазы-Кечуу остро стоит с момента образования с 1970 года.

Реализация проекта позволит обеспечить доступ к чистой воде более двух тысяч местных жителей.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что вопрос с чистой водой поэтапно будет решаться во всех регионах республики.

Подчеркнул важность скоординированной работы задействованных государственных органов и местных властей, привлечения внебюджетных средств.

Он напомнил, что для более эффективной реализации указанных задач был образован новый государственный орган - Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики.

Кроме того, Президент Сооронбай Жээнбеков осмотрел состояние средней школы № 4 им. Д. Шопокова города Кара-Куль. На сегодняшний день необходимо завершить строительство второго корпуса указанной школы, которое было приостановлено в 1992 году.

Учащиеся обучаются в три смены, имеется острая потребность в строительстве нового корпуса общеобразовательного учреждения.

По данным директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР Бактыбека Абдиева, строительство второго корпуса средней школы им. Д. Шопокова будет завершено к началу учебного 2020 года.