Президент ознакомился с проектами по чистой воде в Кара-Куле

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 октября, в рамках двухдневной рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с ходом реализации ирригационных проектов и проектов по чистой воде в городе Кара-Куль.
Как было отмечено, строительство нового канала в селе Жазы-Кечуу позволит увеличить площадь орошаемых земель в селе на 30 га, а также улучшить мелиоративную способность имеющихся пахотных земель на 250 га.
Президент отметил, что комплексное развитие сельского хозяйства начинается со своевременного и полноценного обеспечения поливной водой фермеров и крестьян. Еще раз подчеркнул важность усиления работ в данном направлении.
Далее Глава государства ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению местного населения чистой водой. Проблема питьевой воды в селе Жазы-Кечуу остро стоит с момента образования с 1970 года.
Реализация проекта позволит обеспечить доступ к чистой воде более двух тысяч местных жителей.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что вопрос с чистой водой поэтапно будет решаться во всех регионах республики.
Подчеркнул важность скоординированной работы задействованных государственных органов и местных властей, привлечения внебюджетных средств.
Он напомнил, что для более эффективной реализации указанных задач был образован новый государственный орган - Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики.
Кроме того, Президент Сооронбай Жээнбеков осмотрел состояние средней школы № 4 им. Д. Шопокова города Кара-Куль. На сегодняшний день необходимо завершить строительство второго корпуса указанной школы, которое было приостановлено в 1992 году.
Учащиеся обучаются в три смены, имеется острая потребность в строительстве нового корпуса общеобразовательного учреждения.
По данным директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР Бактыбека Абдиева, строительство второго корпуса средней школы им. Д. Шопокова будет завершено к началу учебного 2020 года.