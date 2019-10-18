Что делать с сухими листьями? Пояснения "Тазалыка"

"Была крайне возмущена советами мэрии, цитируемыми в заметке "Сжигаешь растительный мусор - плати штраф" ("ВБ", 9 октября).

Вместо того, чтобы организовать работу органов самоуправления на местах - МТУ и квартальных - обязать их, как положено, выбрать места для сбора растительных отходов, обозначить, проинформировать об этом местных жителей и по мере необходимости производить вывоз, чиновники на голубом глазу предлагают горожанам вести партизанскую войну с соседями: самим выявлять нарушителей, фиксировать факты и сообщать в санитарно–экологическую инспекцию, а оттуда уже, мол, приедут на служебной машине и всех, кого надо, оштрафуют!

Скажу честно: такой откровенный цинизм меня ничуть не удивил. Ведь при наличии многих государственных проверяюще–контролирующих органов с их раздутыми штатами и неплохими окладами нам постоянно внушают, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Дескать, народ, сам о себе заботься: в клиниках требуй лицензию, у врача - диплом, да проверь, не в переходе ли он куплен, у таксиста - наличие прав, в магазине сначала обследуй, есть ли аварийные выходы на случай пожара, а потом внимательно изучи этикетки на продуктах на предмет их свежести, наличия или отсутствия вредных составляющих и т.д., и т.п. И далее - везде.

Но если человек сам кузнец своего счастья, зачем ему в этом случае государство?" - написала бишкекчанка Светлана Разуваева.

Напомним, в материале "Сжигаешь растительный мусор - плати штраф" говорилось о том, что с наступлением осени вновь актуальной стала тема сжигания опавшей листвы. Особенно этот вопрос волнует добропорядочных жителей частного сектора, которые частенько вынуждены дышать гарью из–за нерадивых соседей.

Специалисты столичного муниципалитета предупреждали, что дым, образуемый при сжигании листвы, наносит большой вред здоровью. К тому же он пагубно влияет на атмосферу и, как следствие, на биологическое разнообразие. А потому за такое нарушение предусмотрен штраф. Как гласит статья 71 Кодекса о нарушениях, выброс, сжигание бытового и растительного мусора в неустановленных местах влечет наложение штрафов как для физических, так и для юридических лиц.

Бишкекчане, проживающие в частном секторе, часто обращаются в редакцию с вопросом: "Что же делать с листьями и другим растительным мусором, если их нельзя просто сжечь?".

В санитарно–экологической инспекции корреспондента "ВБ" заверили, что в этом году нарушителей значительно меньше, по сравнению с прошлым годом. Если же бывают случаи вызова с жалобами на то, что кто–то сжигает мусор, то на первый раз предупреждают, злостных же нарушителей штрафуют.

В инспекции отметили, что жители частного сектора, желающие избавиться от опавшей листвы, могут собрать листья в пакеты и выносить к мусорным бакам, откуда их заберут сотрудники МП "Тазалык".

А в МП "Тазалык" пояснили, что листья, собранные с муниципальных территорий, например на субботниках, их сотрудники вывезут. Владельцы частных объектов могут заключить с "Тазалыком" договор на вывоз листвы. По всем вопросам можно обратиться к начальнику планово–экономического отдела Мурату Эсенову по номеру (0559) 920–157.

Координатор программ общественного фонда "Инициатива Арча" Дмитрий Переяславский уверен, опавшая листва не проблема, просто надо научиться с этим справляться. Он говорит, что на частном участке из опавшей листвы можно сделать компост, которым потом можно удобрять почву.

А на территории школ или других учреждений, на их садовых участках обычно бывают клумбы, где ежегодно высаживаются цветы. Чтобы однолетники еще принесли пользу, можно выкопать траншею сантиметров пятнадцать в глубину. И засыпать туда всю опавшую листву с деревьев и остатки растительного мусора, сверху немного присыпать землей. Через несколько месяцев превратится в плодородный слой.

В случае когда горожане становятся свидетелем сжигания или выброса мусора в неположенном месте, они могут сообщить об этом в санитарно–экологическую инспекцию по номеру телефона 0312 65–81–59.