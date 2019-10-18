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В РФ пресекли попытку поставки из КР санкционной продукции

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- Евгений Денисенко
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В Оренбургской области изъято из оборота 20 тонн санкционного сыра, который, будучи изготовленным в Польше, транспортировался из Кыргызстана. Транспортное средство с этим грузом задержали в районе международного автомобильного пункта пропуска "Маштаково" на российско-казахстанской границе сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в ходе проверки сопроводительных документов было установлено, что сыр следует из города Каракол (Кыргызстан) в Москву по официальному ветеринарному сертификату, выданному уполномоченным органом республики, под маркой одного из ее молокоперерабатывающих предприятий. Однако при проведении полного досмотра продукции выявлено, что на коробках с сыром нанесена маркировка настоящего производителя продукции - молокоперерабатывающего предприятия Польши, с указанием сроков хранения и номера партии.

"Согласно Указу президента РФ от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", данная продукции попадает под запрет на ввоз и оборот на территорию. В соответствии с другим Указом президента РФ, от 27 сентября 2019 года, запрещенная к ввозу продукция была изъята и будет комиссионно уничтожена", - проинформировали в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.


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URL: https://www.vb.kg/382533
Теги:
граница, задержание, мясо-молочная продукция, Россия, Кыргызстан
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