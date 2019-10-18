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Военные парашютисты из РФ провели сборы в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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На российской военной авиабазе "Кант" в Кыргызстане сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела 16 октября учебно-тренировочные сборы.

Спортсмены отработали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сборы проводились в рамках подготовки к 7-летним Всемирным военным играм, которые будут проходить в городе Ухань (Китай) с 18 по 27 октября.

Российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-членов Организации. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/382534
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, армия, Кыргызстан
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