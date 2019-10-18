Заправки проверят, несмотря на мораторий - распоряжение премьер-министра

Экологическую и техническую безопасность автозаправочных станций проверят, несмотря на мораторий. Поручение дол премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время совещания в правительстве по вопросу деятельности инспекции по экологической и технической безопасности.

В Кыргызстане действует мораторий на проверки бизнеса, который полностью исключает необоснованные проверки. Однако, мораторий на проверки субъектов предпринимательства ни в коем случае не должен представлять угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. И в вопросах соблюдения норм безопасности нужно добиваться качественного выполнения всех существующих требований, - отметил глава правительства.

Он добавил, что правительство поддерживает инициативу о переносе автозаправочных станций, расположенных на центральных оживленных участках столицы, в более безопасные районы, чтобы минимизировать риски для здоровья людей.

Кроме того Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул важность обеспечения эффективного государственного надзора и контроля а соблюдением требуемых норм при строительстве и эксплуатации инфраструктурных, социальных и промышленных объектов в стране.

Особое внимание Глава Правительства обратил на необходимость активизации усилий по снижению вредных веществ в атмосферу, а также обеспечения должного контроля при строительстве объектов образования, детских садов и больниц. Он вновь напомнил о необходимости использования безвредных и экологически чистых материалов.

Кроме того, с учетом активного развития жилищного строительства, Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что вместе с обеспечением должного контроля за качеством строительных работ, государственным органам нужно усилить разъяснительную работу среди граждан об обязательствах застройщиков и существующих рисках при долевом строительстве.

Также Глава Правительства поручил провести инвентаризацию/учет незаконного самовольного строительства индивидуальных жилых домов в республике в интересах граждан страны. Он подчеркнул особую важность этого вопроса, учитывая имеющийся негативный опыт, связанный с непростыми последствиями незаконного строительства, который в том числе приводит к дисбалансу между социальной и жилой застройкой.

- В последние годы наметились серьезные сдвиги в строительстве автодорог как в столице, так и в регионах нашей страны. Но не везде обеспечивается должное качество строительства, поэтому нужно усилить работу и в этом направлении, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев, подчеркнув также важность активизации усилий по созданию собственных централизованных лабораторий для государственного контроля по экологической и технической безопасности.

Премьер-министр отметил необходимость эффективного решения задач и активизации мер превентивного характера по обеспечению безопасности на всех промышленных, социальных и жилых объектах для устойчивого и безопасного развития экономики.