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ГСБЭП поймали предпринимателя, который возил контрабандный бензин

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Бакай-Атинскому, Таласскому районам и городу Талас совместно с АКС УГКНБ выявили индивидуального предпринимателя, который ввозил на территорию Кыргызтана бензин без оплаты налогов.

Контрабанду обнаружили в Таласской области. Сотрудники ГСБЭП и ГКНБ во время рейда остановили грузовую автомашину марки "ВОЛЬВО", перевозящую ГСМ без соответствующих сопроводительных документов. Со слов водителя в указанном авто находился бензин.

В ходе дальнейшего досудебного производства было установлено, что ранее была задержана еще одна грузовая автомашина марки "DAF XF", которая тоже перевозила бензин без документов. Выяснилось, что владельцем обеих машин и грузов был один и тот же индивидуальный предприниматель.

На сегодняшний день принятыми мерами ГСБЭП, было обеспечено возмещение ущерба в виде не уплоченных налогов, на общую сумму более 555 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/382538
Теги:
ГКНБ, ГСМ, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан, бензин
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