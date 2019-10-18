Угрожала ли Джолдубаева Эрматову или почему Батукаев не "вор в законе"?

Бывший судья Нарынского горсуда Жапар Эрматов, освободивший криминального авторитета Азиза Батукаева, дал показания против экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой. В частности, он утверждает, что Джолдубаева будучи завотделом судебной реформы и законности аппарата президента оказывала на него давление. Насколько его показания имеют под собой основания рассказала редакции VB.KG адвокат экс-генпрокурора Алия Турумбекова.

По ее словам, следствие не имеет ни одного доказательства вины ее подзащитной.

- Как бывший следователь я могу сказать точно, по особо тяжким преступлениям назначаются психолого-психиатрическая и наркологическая экспертизы. Ну, хорошо, здесь дело касается коррупции, а не убийства, но тот же бывший судья Эрматов утверждает, что на него в те времена оказывали давление. Значит, как полагается, нужно было назначить соответствующую экспертизу – подвержен ли он психологическому давлению? Почему она не была произведена? Ведь вы меня извините, но перед нами сидит зрелый и крепкий мужчина, который утверждает, что на него оказывала давление молодая женщина. Он еще при очной ставке об этом заявил. Я его спрашиваю, в чем заключалась угроза? Он говорит, ему, мол, намекнули, что он может потерять должность. Скажите мне, если ты потеряешь должность, то это как-то повлияет на твои жизнь и здоровье. Это что за маразм? Теперь что, потеря должности можно приравнивать к потере жизни, – задалась вопросом адвокат.

На очной ставке Турумбекова спросила бывшего судью Эрматова, знал ли он о том, что медицинская экспертиза в отношении Батукаева была поддельная? На что он ответил, что не знал.

- Он сказал на очной ставке, что моя подзащитная ему сказала, мол, если есть основания, то тогда нужно отпустить. Тогда я спрашиваю его: "На основании чего вы вынесли свое решение по освобождению Батукаева? На основании предоставленной справки или потому, что вас попросила Индира Джолдубаева?". Ответил, что на основании справки. Я говорю: "а причем здесь тогда Джолдубаева"". Он так и не дал внятного ответа, запутавшись в своих показаниях. Далее я поинтересовалась у него, раз он позже узнал, что врачи его подставили, то почему тогда не оставил за собой право подать в отставку и больше не заниматься отправлением правосудия. И что вы думаете он сказал? "Я не буду отвечать на этот вопрос". Даже следователь засмеялся на его ответ. Ну это же маразм, - сказала она.

Жапар Эрматов утверждает, продолжила собеседница редакции, что Индира Джолдубаева ему звонила.

- Я спрашиваю, каким номером вы пользовались? Не помню, говорит. Как не помните, удивляюсь я, вы же достаточно взрослый мужчина, целый судья. Хорошо, ты не помнишь своего номера, но ведь есть телефонная книга у судебного департамента. Ну не установить даже старый номер судьи, такое почти невозможно. Я подала ходатайство, чтобы провели соответствующие следственные действия с целью подтверждения слов Эрматова о телефонных разговорах с моей подзащитной. И потом каждый раз я спрашивала об этом следователя. На что он мне один раз, передаю дословно, ответил: "Я не знаю, как ответить на ваше ходатайство, но мы вам обязательно ответим". Но мы так и не получили ответа, - отметила Турумбекова.

Также юрист рассказала об остальных нестыковках следствия.

- Изучая это дело я одно поняла, насколько представители правоохранительных органов элементарно не изучают и не читают законов. Следователь пишет в постановлении, что Эрматов применил неправильные нормы УПК при вынесении решения. Да он нормальные и правильные нормы УПК применил. Это маразм! Экспертизу предоставили медики, ГСИН, прокуратура ходатайствовала и на основании этого он вынес соответствующее решение. Суть в том, что Эрматов завтра может отказаться от своих показаний. Потому что он, в принципе, все нормы правильно применил. Не исключено, что на него оказывалось определенное давление. Потому что он не только дает показания в отношении моей подзащитной, но он и себя топит по полной, хотя его решение было вынесено вполне законно. Он даже не оспорил постановление следователя, что нормы статьи им были применены правильно. Думаю, когда он увидел постановление об аресте, все-таки это определенное психологическое состояние, то немного сломался. Также следователь пишет: "Постановление районного суда должно быть обжаловано в апелляционном порядке". Именно в части того решения, которое выносил Эрматов, оно обжалуется не в апелляционном, а в кассационном и напрямую в Верховном суде. Он сам не знает и регистрирует это еще в ЕРПП. Это что за позор такой, - сказала Турумбекова с возмущением.

При ознакомлении с делом адвокат так и не нашла ни одного доказательства вины своей подзащитной.

- Думала, может действительно у них есть доказательства вины моей подзащитной, но как оказалось у них нет ничего. Якобы когда-то Эрматов заходил в кабинет к Джолдубаевой и все. И то что он действительно заходил нет ни одного доказательства. Спрашивается, почему в таком случае не изъяли корешки пропусков. Да потому что этого всего нет. Все только на голых показаниях. Пришел здоровый мужчина 45 лет и сказал, что молодая женщина угрожала мне. Вот таковы реалии нашего времени, - отметила она.

Следователь в своих постановлениях называет Азиза Батукаева "вором в законе", что, по словам адвоката, говорит также о незнании им норм законов.

- Он чуть ли не в каждом своем втором постановлении использует это слово. Во-первых, статус "вор в законе" у нас не узаконен. Во-вторых, если на то пошло Батукаев даже по постановлению суда не является членом ОПГ, не то что "вором в законе". Он откуда взял, что он является таковым. Это что за юридическая безграмотность! Даже неопытный юрист знает, что только решением суда можно назвать человека членом ОПГ, - добавила она.

В заключение адвокат Алия Турумбекова призвала сегодняшних следователей, прокуроров и судей помнить, что и они завтра могут оказаться на скамье подсудимых.

- Вот все говорят, мол, власть дает указание. Да если на то пошло власть может говорить все что угодно. Все зависит от исполнителей: следователей, прокуроров и судей. Вот вчерашние представители Фемиды сегодня сидят на скамье подсудимых. Глазами хлопают и говорят: "а нам дали указание". А что ты тогда пришел отправлять правосудие, спрашивается? Я позавчера на процессе так и сказала: "Отсутствие правосудия разрушает государство. То, что творится в стране виноваты представители Фемиды". Если бы они умели отказывать, сказав, мы не будем этого делать, то разве мы бы так жили. Когда шло следствие, то я так и говорила: "Придет время, учитывая нашу практику, когда-нибудь и это уголовное дело станет вещественным доказательством". Или они думают, раз другие в свое время были послушными исполнителями, то и мы будем так делать. В конце концов пора уже рвать эту практику. Вы посмотрите на нашу историю, рано или поздно все бывшие оказываются на скамье подсудимых. Сегодняшние исполнители тоже должны понять, что завтра и им придется отвечать за свои действия.