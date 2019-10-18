АКС ГКНБ: Зампрокурор и следователь Джети-Огузского района вымогали взятку

Антикоррупционная служба ГКНБ совместно с отделом собственной безопасности Генпрокуратуры задержали с поличным заместителя прокурора Джети-Огузкого района А.Н.К. и следователя СО ОВД Джети-Огузкого района Б.Э.Б.

Задержание проходило в селе Кызыл-Суу Джети-Огузкого района при возврате денежных средств в размере 60 тысяч сомов заявителю. Следователь О.В.Д. Выступал в роли посредника.

"Установлено, что "А.Н.К." в сговоре с "Б.Э.Б." вымогал денежные средства в размере 100 тыс. сомов у гражданина "Э.А." за прекращение уголовного преследования. Следует отметить, что ранее он получил денежные средства в размере 60 тысяч сомов", - отмечает пресс-служба ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных по ст. 326 (Вымогательство взятки)Уголовного кодекса КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.