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АКС ГКНБ: Зампрокурор и следователь Джети-Огузского района вымогали взятку

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- Екатерина Улитина
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Антикоррупционная служба ГКНБ совместно с отделом собственной безопасности Генпрокуратуры задержали с поличным заместителя прокурора Джети-Огузкого района А.Н.К. и следователя СО ОВД Джети-Огузкого района Б.Э.Б.

Задержание проходило в селе Кызыл-Суу Джети-Огузкого района при возврате денежных средств в размере 60 тысяч сомов заявителю. Следователь О.В.Д. Выступал в роли посредника.

"Установлено, что "А.Н.К." в сговоре с "Б.Э.Б." вымогал денежные средства в размере 100 тыс. сомов у гражданина "Э.А." за прекращение уголовного преследования. Следует отметить, что ранее он получил денежные средства в размере 60 тысяч сомов", - отмечает пресс-служба ГКНБ.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных по ст. 326 (Вымогательство взятки)Уголовного кодекса КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/382541
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, СИЗО, Иссык-Кульская область, коррупция, Кыргызстан, расследование
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