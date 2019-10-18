КП просят вернуть абсолютную неприкосновенность Атамбаеву

Конституционная палата на следующей неделе 23 октября рассмотрит обращения юристов СДПК, которые просят отменить поправки в закон "О гарантиях деятельности президента КР".

Напомним, поправки были приняты в Жогорку Кенеше в мае 2019 года. Они прописали механизм лишения экс-президента статуса, в случае если он занимает политические должности или ведет иную политическую работу.

Адвокаты в своем обращении настаивают, что поправки существенно ограничивают права экс-президента, гарантированные Конституцией, быть избранным, например депутатом ЖК. Кроме того они, не согласны, что все гарантии президента прекращают действовать, в случае вступления в силу обвинительного приговора.

Свою позицию юристы обосновывают тем, что до 3 октября 2018 года экс-президент обладал абсолютной неприкосновенностью. Его нельзя было привлечь к ответственности, арестовать или допросить за деяния совершенные в период управления страной. 3 октября 2018 года Конституционная палата признала эту статью противоречащей Конституции в части отсутствия механизма привлечения к ответственности экс-президента. Таким образом Алмазбек Атамбаев, который является экс-президентом, обладал абсолютной неприкосновенностью до 3 октября 2018 года, уверены юристы.

Напомним, Жогорку Кенеш лишил экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса "экс-президента" и некоторых государственных гарантий в июне 2019 года. Решение было принято после того, как Генеральный прокурор подтвердил, что бывший президент может быть причастен к совершению ряда коррупционных преступлений, которые совершались, когда он был президентом.

В настоящее время Алмазбек Атамбаев арестован, однако отказывается сотрудничать со следствием и участвовать в судебных процессах, где проходит обвиняемым. Его адвокаты объяснили, что таким образом он демонстрирует протест против, по его мнению, незаконных действий властей.