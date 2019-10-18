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КП просят вернуть абсолютную неприкосновенность Атамбаеву

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- Екатерина Улитина
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Конституционная палата на следующей неделе 23 октября рассмотрит обращения юристов СДПК, которые просят отменить поправки в закон "О гарантиях деятельности президента КР".

Напомним, поправки были приняты в Жогорку Кенеше в мае 2019 года. Они прописали механизм лишения экс-президента статуса, в случае если он занимает политические должности или ведет иную политическую работу.

Адвокаты в своем обращении настаивают, что поправки существенно ограничивают права экс-президента, гарантированные Конституцией, быть избранным, например депутатом ЖК. Кроме того они, не согласны, что все гарантии президента прекращают действовать, в случае вступления в силу обвинительного приговора.

Свою позицию юристы обосновывают тем, что до 3 октября 2018 года экс-президент обладал абсолютной неприкосновенностью. Его нельзя было привлечь к ответственности, арестовать или допросить за деяния совершенные в период управления страной. 3 октября 2018 года Конституционная палата признала эту статью противоречащей Конституции в части отсутствия механизма привлечения к ответственности экс-президента. Таким образом Алмазбек Атамбаев, который является экс-президентом, обладал абсолютной неприкосновенностью до 3 октября 2018 года, уверены юристы.

Напомним, Жогорку Кенеш лишил экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса "экс-президента" и некоторых государственных гарантий в июне 2019 года. Решение было принято после того, как Генеральный прокурор подтвердил, что бывший президент может быть причастен к совершению ряда коррупционных преступлений, которые совершались, когда он был президентом.

В настоящее время Алмазбек Атамбаев арестован, однако отказывается сотрудничать со следствием и участвовать в судебных процессах, где проходит обвиняемым. Его адвокаты объяснили, что таким образом он демонстрирует протест против, по его мнению, незаконных действий властей.


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URL: https://www.vb.kg/382543
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Конституционная палата, Конституция, неприкосновенность, Кыргызстан
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Комментарии
Дастан
18.10.2019, 13:13

что такое неприкосновенность? это само преступления, то есть делай все что захочешь, у тебя ведь неприкосновенность.... почему должны вернуть, это схоже с преступностью. Тогда не будет идти борьба с кооррупцией. это не справедливо по отношению к народу. хотя бы пусть сначала ответит за свои поступкки плохие а потом верните 

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