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В Бишкек прибыли участники автопробега ветеранов боевых действий Кундуз-149

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- Светлана Лаптева
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Благотворительный фонд ветеранов боевых действий "Кундуз 149" проводит международный пробег ветеранов 149 гвардейского мотострелкового полка "Афганское братство без границ" Москва -Душанбе-Москва.

Пробег посвящен 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Он уже прошел по городам Воронеж, Волгоград, Астрахань, Бухара, Самарканд, Алмалык, Ташкент, теперь ветераны-афганцы в Бишкеке.

Здесь они встретились с учениками школы №37, а также побывали в гостях у матери погибшего в Афганистане однополчанина Виктора Марковского в селе Люксембург. Вместе сходили на его могилу.

Кроме этого, побывали в Жогорку Кенеше. Позже выступят перед коллективом ОАО "Дастан".

После всего этого ветераны войны передислоцируются в Душанбе, где и находится место дислокации 149 гвардейского мотострелкового полка, входящего в состав 201 Российской военной базы (201 РВБ).

Цель автопробега - развитие антивоенного движения, укрепление дружбы между ветеранскими организациями СН, поддержка семей ветеранов Афганистана, увековечивание памяти погибших, создание патриотической основы для воспитания молодого поколения, сохранения исторического наследия.

В городах автопробега проводятся вручения наград и памятных знаков, выставки рисунков художника ветерана боевых действий в Афганистане Василия Вознюка.

Важно что о своей судьбе рассказывает солдат Афганской войны, автор книг и песен Вячеслав Климов "Сон веселого солдата. В 1986 году Вячеслав Климов получил тяжелое ранение, потерял зрение, но после войны не отчаялся, прошел обучение в медицинском колледже, получил специальность массажиста. Освоил 12-струнную гитару, пишет книги.

Рассказывает о войне и поет свои песни, а также своих друзей-участников боевых действий. В составе группы участник боевых действий Александр Ким, награжденный несколькими боевыми наградами, дважды служивший в Афганистане. Во время проекта ведется видеодокументирование и по окончанию будет создан 50-ти минутный документальный фильм.


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URL: https://www.vb.kg/382553
Теги:
Афганистан, ветераны, Россия, школа, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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