Омбудсмен посетил Алмазбека Атамбаева в СИЗО

Омбудсмен Токон Мамытов сегодня, 18 октября, посетил в СИЗО ГКНБ экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

В коротком сообщении аппарата Омбудсмена сообщается, что экс-президент Кыргызстана не имеет претензий к условиям содержания.

О содержании разговора Токона Мамытова и Алмазбека Атамбаева, а также о том состоялся ли в целом разговор не говорится.

Напомним, экс-президент Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в ряде коррупционных преступлений, в организации освобождения Азиза Батукаева и в организации событий 7-8 августа в Кой-Таше. Бывший президент себя виновным не признает.