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Омбудсмен посетил Алмазбека Атамбаева в СИЗО

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- Екатерина Улитина
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Омбудсмен Токон Мамытов сегодня, 18 октября, посетил в СИЗО ГКНБ экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

В коротком сообщении аппарата Омбудсмена сообщается, что экс-президент Кыргызстана не имеет претензий к условиям содержания. 

О содержании разговора Токона Мамытова и Алмазбека Атамбаева, а также о том состоялся ли в целом разговор не говорится.

Напомним, экс-президент Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в ряде коррупционных преступлений, в организации освобождения Азиза Батукаева и в организации событий 7-8 августа в Кой-Таше. Бывший президент себя виновным не признает.


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URL: https://www.vb.kg/382561
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Токон Мамытов, омбудсмен, Кыргызстан
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Комментарии
Жыргал
18.10.2019, 16:04

Наверное Атамбаев всячески пытался переманить омбудсмена в свою сторону или спровоцировать на что то, что выгодно самому Атамбаеву. 

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