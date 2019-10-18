В Бишкеке "Хонда" на пешеходном переходе сбила 13-летнюю девочку

В Бишкеке на пешеходном переходе была сбита 13-летняя девочка. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД КР.

Водитель Honda Stream, двигаясь по проспекту Жибек-Жолу в западном направлении, не остановился на пешеходном переходе и совершил автонаезд на школьницу, которая переходила дорогу.

Со слов самого водителя, он не заметил пешехода.

К счастью, травмы, которые получила девочка, оказались не слишком серьезные, но после удара она находилась в шоковом состоянии. На месте ей оказали помощь врачи "Скорой".

В настоящее время проводятся все следственные мероприятия, назначены необходимые экспертизы. Машина водворена на штрафстоянку.

Видео с места ДТП опубликовано в соцсетях.