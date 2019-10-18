Где в Бишкеке проходят ярмарки продовольственных и сельхоз продуктов

Каждые выходные с раннего утра до вечера в Бишкеке проходят традиционные ярмарки сельскохозяйственной и продовольственной продукции по доступным ценам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Жители Первомайского района могут закупаться на пересечении улиц Скрябина и Абая (с южной стороны Аграрного университета). Здесь каждые выходные будут работать фермерские лавки по продаже овощей, фруктов с огородов и садов Чуйской области. Отмечается, что на прошлой неделе свежую продукцию продавали с 8-ми больших грузовых автомобилей.

Для жителей Октябрьского района столицы также каждые выходные с раннего утра до позднего вечера дня на улице им. Нуркамал Жетикашкаевой между улицами им. Г. Айтиева и А. Токомбаева продается свежая продукция с садов, огородов фермерских хозяйств Чуйской области, а также нарынское мясо. В эти выходные ожидается участие порядка 160 фермеров. Для удобства бишкекчан разделены лавки на секторы по видам продуктов, теперь будет легче сориентироваться при покупках.

Для жителей Свердловского района осенняя ярмарка проходит на прежней точке: пересечение улиц Төрөкула Айтматова и Токтогула (набережная в микрорайоне Восток-5). В эти выходные на ярмарку приедут порядка 50 отечественных производителей.

В Ленинском районе жители смогут приобрести свежие продукты с первых рук в микрорайоне "Джал" на улице Тыналиева напротив кафе "Рахат-Лукум".

Во время работы ярмарок традиционно будут дежурить специалисты районных администраций, чтобы цены оставались доступными, а также сотрудники МТУ, УВД.

- В обязательном порядке каждая продукция пройдет контроль главного санитарного врача центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и городской ветеринарной лаборатории №21. Дорожную безопасность обеспечат сотрудники УОБДД по городу Бишкек. Мусора после распродажи не будет! После каждой ярмарки сотрудники МП "Тазалык" обязательно приведут территории в порядок, - говорится в сообщении.