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Кыргызстан призвали участвовать в деятельности ВДНХ в Москве

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- Евгений Денисенко
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Интеграционная деятельность Выставки достижений народного хозяйства (Москва), участие в ней стран СНГ, их павильонов на ВДНХ стало одним из главных вопросов повестки дня заседания Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Заседание прошло на базе самой ВДНХ. Участие в нем приняли представители органов отраслевого сотрудничества СНГ, министерств и ведомств государств Содружества, ответственные сотрудники Исполкома СНГ. От Кыргызстана, в том числе, полночный представитель КР в этой комиссии Зина Асанкожоева.

Для начала собравшиеся посетили павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана. В настоящий момент на ВДНХ функционируют только павильоны Армении, Беларуси, готов к открытию павильон Казахстана. Остальные объекты из этого перечня находятся на разной стадии реконструкции. В случае с Кыргызстаном ею занимается ГП "Кыргыздипсервис" при МИД республики, завершить все работы планируется в 2020 году.

Само заседание началось с обсуждения вопроса, внесенного Межгосударственным советом по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ "О работе по созданию выставочно-торговых центров и постоянно действующих выставок государств СНГ в городе Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства". Была подчеркнута важность продолжения этой работы. И решено просить уполномоченные компании заинтересованных стран активизировать участие таких центров в мероприятиях, проводимых АО "ВДНХ".

На заседании также одобрен проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, который теперь будет представлен на рассмотрение Экономического совета СНГ, планируемого на 6 декабря в Москве. Кроме того, обсуждены вопросы совершенствования тарифной политики железных дорог, влияния цифровой экономики на развитие системы налогообложения в государствах-партнерах, реализации Перечня пилотных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года. И заслушаны отчеты о деятельности Межгосударственного статистического комитета СНГ и Консультативного совета руководителей государственных архивных служб государств Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/382564
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