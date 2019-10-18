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Сократить льготы силовикам в пользу здравоохранения предложили в ЖК

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- Екатерина Улитина
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Сократить льготы силовикам, чтобы найти деньги для увеличения финансирования сферы образования, предложили во время бюджетных слушаний в Жогорку Кенеше. С такой идеей выступила директор ОО "Социум" Батма Эстебесова.

Она отметила, что из года в год сфера здравоохранение испытывает недофинансирование.

- Государство взяло на себя обязательство не менее 13% выделять на здравоохранение. По бумагам это исполняется, но фактически здравоохранение ежегодно не дополучает несколько миллиардов сомов. Вместо 13 млрд выделяют 9 или 11. Кроме того, ежегодно население растет, в этом году выросло на 200 тысяч человек, а на медицину выделяют те же деньги, - говорит Батма Эстебесова.

Она отмечает, что денег выделяемых денег хватает лишь на зарплаты и на текущие потребности. Нет денег на проведение программы по ВИЧ/СПИД, на оказание помощи онкологическим больным, на покупку обезболивающих препаратов, на защиту материнства и детства. Гемодиализные больные стали получать бесплатный гемодиализ, однако изменили стандарты и сократили число процедур. Теперь больные вынуждены по 2 процедуры в неделю все-равно оплачивать за свой счет.

- При этом у нас есть резервы. Например, силовики освобождены от соцвыплат, но бесплатно получают медобеспечение. При этом врачи и учителя платят полную сумму соцотчислений. Если сократить льготы, можно найти деньги и увеличить бюджет здравоохранение, - заключила Батма Эстебесова.

Кроме того, она считает, что бюджет можно сэкономить упразднив институт полномочных представителей правительства в регионах и сократив число высших политических и административных должностей.


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URL: https://www.vb.kg/382565
Теги:
бюджет, здравоохранение, Кыргызстан, МВД, Минздрав
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