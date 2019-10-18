На Арстана Алая возбудили уголовное дело

Милиция возбудила уголовное дело по факту высказываний Арстанбека Абдылдаева (Арстана Алая). Об этом сообщает издание elgezit.kg со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что досудебное производство начали по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" УК КР.

Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев) - автор известного мема "Зима не будет". На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова "мирно передать власть Арстану Алаю".