Пропавший без вести бизнесмен найден мертвым в Нарынской области

Пропавший без вести бизнесмен Хуфур Абдурахеман найден мертвым в Нарынской области. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Следователи полагают, что это было преднамеренное убийство. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело, а автомобиль Хуфура Абдурахемана марки "BMW Х5" перекрасили в другой цвет.

Напомним, Хуфура Абдурахемана последний раз видели 4 октября около 6 часов вечера, выезжающим с рынка "Мадина" на своей автомашине. Однако, домой он так и не приехал. На следующий день родственники бизнесмена обратились в милицию с просьбой помочь в поисках.

По данным СМИ, Хуфур Абдурахеман являлся владельцем кафе "Мадина".