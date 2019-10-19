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Пропавший без вести бизнесмен найден мертвым в Нарынской области

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- Екатерина Улитина
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Пропавший без вести бизнесмен Хуфур Абдурахеман найден мертвым в Нарынской области. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Следователи полагают, что это было преднамеренное убийство. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники спрятали тело, а автомобиль Хуфура Абдурахемана марки "BMW Х5" перекрасили в другой цвет.

Напомним, Хуфура Абдурахемана последний раз видели 4 октября около 6 часов вечера, выезжающим с рынка "Мадина" на своей автомашине. Однако, домой он так и не приехал. На следующий день родственники бизнесмена обратились в милицию с просьбой помочь в поисках.

По данным СМИ, Хуфур Абдурахеман являлся владельцем кафе "Мадина".


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URL: https://www.vb.kg/382576
Теги:
бизнес, убийство, Кыргызстан, расследование, МВД
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