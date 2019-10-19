Новобранцы Внутренних войск МВД принесли присягу

19 октября 2019 года в войсковой части 702 прошла церемония принятия воинской присяги м молодым пополнением, сообщает пресс-служба МВД.

В церемонии приняли участие командование войсковой части 702, Командующий Внутренних войск МВД Кыргызской Республики полковник Кенжекулов Исламбек, а также родные и близкие молодых солдат.

Военную присягу приняли 152 военнослужащих, в дальнейшем они будут служить во Внутренних войсках МВД Кыргызской Республики. В ходе мероприятия для гостей были организованы показательные выступления в исполнении новобранцев по рукопашному бою и строевым приемам с оружием. Завершилась церемония прохождением молодым пополнением торжественным маршем.