Абылгазиев: Гослужащие должны владеть кыргызским языком в совершенстве

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев получил наивысшие баллы по итогам тестирования на знание государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев вместе с членами Правительства Кыргызской Республики посетил государственное учреждение "Кыргызтест" и сдал тестирование на знание государственного языка.

Глава Правительства сдал тест наивысшего уровня С1, набрав самые высокие баллы по всем основным критериям тестирования.

Премьер-министр также ознакомился с деятельностью учреждения "Кыргызтест" и принципами применяемых методик изучения кыргызского языка.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что государство и дальше будет прилагать все усилия для того, чтобы развивать государственный язык.

- Мы должны серьезно работать над улучшением системы преподавания и внедрять современные инновационные технологии, новые методики. Речи о том, чтобы принуждать кого-то изучать язык нет и не должно быть. Нужно правильно мотивировать граждан и создавать нужные предпосылки к его изучению. Мы видим, что даже в развитых странах запада возникает необходимость сохранения того или иного языка. О том, как важно поддерживать и сохранять язык говорил и поэт Расул Гамзатов: если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть, - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на сегодняшний день Правительство старается внедрять принципы многоязычия в образование, чтобы выпускники школ свободно владели тремя языками, и при этом четко осознавали принадлежность к собственной национальной культуре.

Глава Правительства отметил, что перед государственными служащими ставится требование знать государственный язык на достаточном уровне, однако, по его мнению, они должны владеть им в совершенстве. В этой связи Премьер-министр отметил важность наличия системы "Кыргызтест", которая позволяет объективно определить уровень владения государственным языком.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, дальнейшее развитие языка, в первую очередь должно быть связано с тем, чтобы кыргызский язык стал на должном уровне языком государственного управления, законодательства и делопроизводства, действующего во всех сферах общественных отношений и в бизнесе.

Глава Правительства также особо подчеркнул, что государственный язык – это один из важных факторов консолидации общества в Кыргызстане.

После завершения тестирования Премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву был вручен сертификат, подтверждающий владение им государственным языком на наивысшем уровне С1.

Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства Кыргызской Республики