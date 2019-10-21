В соцсетях назвали реставрацию зала Дворца спорта в Бишкеке "позорной"

Только в прошедшую пятницу Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта отрапортовало о завершении ремонта в столичном Дворце спорта им. Каба уулу Кожомкула, как уже нашлись недовольные.

В соцсетях активно обсуждается фотография, на которой запечатлены новые кресла в зале Дворца спорта, установленные спонсором. Пользователей возмутили не сами кресла, а логотипы компании с номерами телефонов на всю их спинку. Активные юзеры назвали такую рекламу "дешевой", некоторые даже потребовали отменить такую "позорную" реставрацию.

- Одно дело спонсорство, а другое продажность и безвкусица!

- Какой-же стремный ход от Элит хауса... выделили чуть-чуть денег... Маленький логотипчик в углу я бы понял, но не это…

- Элит хаус просто воспользовались тем, что государство у нас не в состоянии (…) обшивку кресел поменять, не говоря уже о большем. Вот и цепляются за каждое предложение от спонсоров, каким бы оно не было

- (…) Куда смотрело руководство Дворца спорта непонятно. Элит хаусу тоже надо было думать головой. В историю можно попасть, а можно вляпаться. Это как раз второй случай...

Это лишь малая часть критики, вылившейся в адрес строительной компании и Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

От редакции напомним, ремонт во Дворце спорта не проводился с 2012 года. В рамках подготовки к чемпионату Азии по спортивной борьбе путем проведения тендеров были произведены ремонтно-восстановительные работы в здании Дворца спорта на сумму 989 068 сомов: косметический ремонт фойе и входной группы Дворца спорта, также коридоров и артистических комнат (гримерных). Кроме того, отремонтирован спортивно-тренировочный зал.

На сумму 1 489 902 сомов произведен ремонт основного фойе здания Дворца спорта.

Из-за нехватки бюджетных средств привлечен спонсор – компания "Элит Хаус". Та заменила 2200 кресел концертного зала, занавес, установила специальное звукопоглощающее покрытие сцены и указатели направлений и секторов. Также спонсор подготовит к дизайнерскому оформлению стены славы отечественных спортсменов в фойе Дворца спорта, установит 5 рекламных щитов с северной стороны здания и проведет ремонт вентиляционной системы концертного зала.