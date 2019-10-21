Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В соцсетях назвали реставрацию зала Дворца спорта в Бишкеке "позорной"

1765  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Только в прошедшую пятницу Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта отрапортовало о завершении ремонта в столичном Дворце спорта им. Каба уулу Кожомкула, как уже нашлись недовольные.

В соцсетях активно обсуждается фотография, на которой запечатлены новые кресла в зале Дворца спорта, установленные спонсором. Пользователей возмутили не сами кресла, а логотипы компании с номерами телефонов на всю их спинку. Активные юзеры назвали такую рекламу "дешевой", некоторые даже потребовали отменить такую "позорную" реставрацию.

- Одно дело спонсорство, а другое продажность и безвкусица!

- Какой-же стремный ход от Элит хауса... выделили чуть-чуть денег... Маленький логотипчик в углу я бы понял, но не это…

- Элит хаус просто воспользовались тем, что государство у нас не в состоянии (…) обшивку кресел поменять, не говоря уже о большем. Вот и цепляются за каждое предложение от спонсоров, каким бы оно не было

- (…) Куда смотрело руководство Дворца спорта непонятно. Элит хаусу тоже надо было думать головой. В историю можно попасть, а можно вляпаться. Это как раз второй случай...

Это лишь малая часть критики, вылившейся в адрес строительной компании и Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

От редакции напомним, ремонт во Дворце спорта не проводился с 2012 года. В рамках подготовки к чемпионату Азии по спортивной борьбе путем проведения тендеров были произведены ремонтно-восстановительные работы в здании Дворца спорта на сумму 989 068 сомов: косметический ремонт фойе и входной группы Дворца спорта, также коридоров и артистических комнат (гримерных). Кроме того, отремонтирован спортивно-тренировочный зал.

На сумму 1 489 902 сомов произведен ремонт основного фойе здания Дворца спорта.

Из-за нехватки бюджетных средств привлечен спонсор – компания "Элит Хаус". Та заменила 2200 кресел концертного зала, занавес, установила специальное звукопоглощающее покрытие сцены и указатели направлений и секторов. Также спонсор подготовит к дизайнерскому оформлению стены славы отечественных спортсменов в фойе Дворца спорта, установит 5 рекламных щитов с северной стороны здания и проведет ремонт вентиляционной системы концертного зала.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382595
Теги:
бюджет, ремонт, социальные сети, строительство, Бишкек, Кыргызстан, Госагентство физкультуры и спорта
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  