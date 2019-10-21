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В Бишкеке лучшим воспитателем города признали Чынару Алымкулову

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- Н Крайнова
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Лучшим воспитателем города признали Чынару Алымкулову из детского сада № 5, который находится в Ленинском районе. Детский сад считается кыргызскоязычным, расположен недалеко от Ошского рынка, и сюда в основном приводят детей из семей внутренних мигрантов. Это обычный муниципальный сад, но именно его в 2017 году Министерство образования признало образцовым по программе многоязычного обучения. Здесь проводят занятия на двух языках: кыргызском и русском начиная с ясельной группы.

- Многие дети из семей внутренних мигрантов не знают русского языка и поэтому знакомятся с ним только на наших занятиях, - говорит воспитатель Чынара. - И родители этому рады. Причем стараемся давать новые знания в игровой форме, чтобы детям было интересно.

Воспитатель считает, что самое главное в ее работе - создать эмоциональную связь с каждым ребенком.

- Очень важно любить детей, а иначе зачем вообще быть воспитателем? - говорит специалист.

Воспитательница откровенно признается, что работать в группе, где по 40–60 человек, очень тяжело, но такова реальность всех муниципальных садов.

- Приходится искать разные методы, чтобы увлечь детей. Стараюсь их не ругать, если шалят, задаю вопрос, как взрослому: "Как ты считаешь, ты правильно поступил?". И этот прием срабатывает, ребенок задумывается о своем поведении, - говорит Алымкулова.

Необычный подход к работе дает свои плоды. На открытые занятия по многоязычному обучению в бишкекский сад приезжают коллеги из Казахстана и Узбекистана.

Специалист отмечает, что обыкновенное чтение помогает успокоить даже самых шумных забияк. В ее группе есть особый ритуал - в тихий час воспитательница читает детям книги.

- Важно развивать детскую речь, - советует Чынара. - Сегодня во многих семьях мало общаются с детьми, а ведь это очень важно в раннем возрасте. Хотелось бы посоветовать родителям хоть на пятнадцать минут отложить все свои дела и поговорить с ребенком. Но не про что–то негативное, а спросить: "Что ты нового узнал? Что тебе понравилось?". И малыши все расскажут. Но важно внимательно выслушать ответ, не отвлекаясь на домашние дела. Дети такие моменты очень ценят и запоминают.

Алымкулова устроилась воспитателем в детский сад шесть лет назад, а до этого работала учителем младших классов в школе. В декретном отпуске пришла устраивать третьего сына в ясли, а ей и предложили поработать.

- Думала временно, пока сын подрастет. Но мне так понравилось, что я решила остаться и никуда не уходить. Я считаю, что именно в детском саду идет закладка фундамента для всего будущего образования. От воспитателей зависит, проявится ли у ребенка интерес к дальнейшей учебе. Я сама из семьи педагогов: дедушка, бабушка и мама - учителя. Я продолжила семейное дело и никогда не жалела о своем выборе!


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URL: https://www.vb.kg/382596
Теги:
детский сад, кыргызский язык, Бишкек, Кыргызстан
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