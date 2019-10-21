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Русских учителей могут уволить из-за незнания кыргызского языка?

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- Светлана Лаптева
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В редакцию VB.KG обратилась группа учителей, которые высказали свое опасение в том, что с 2020 года их могут уволить из школ из-за незнания государственного языка.

По их словам, они являются представителями не титульной нации.

- В 2017 году мы сдавали тест, но тогда это оставили без последствий. Теперь же уже несколько раз прозвучала фраза, что все чиновники и муниципальные служащие должны знать кыргызский язык. Но для людей среднего возраста это не всегда возможно и при такой постановке вопроса школы могут потерять опытных специалистов. Причем, обратите внимание, это люди других национальностей, не кыргызы. Получается в Кыргызстане намерено строится мононациональное государство. Во власти, в чиновниках, в парламенте практически нет представителей других этносов. А где же тогда место в социальной системе других национальностей, проживающих в Кыргызстане? - задались вопросом учителя.

Также собеседники редакции поинтересовались, почему нет экзамена на знание русского языка.

- Возникает вопрос – если есть тест по кыргызскому языку, как государственному, то почему не проводится тест по русскому языку, как официальному, - добавили они.


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URL: https://www.vb.kg/382597
Теги:
кыргызский язык, школа, Бишкек, Кыргызстан, учителя, Кыргызтест
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Комментарии
Айба
21.10.2019, 15:35

Не переживайте. Большая часть самих чиновников сами не знают кыргызский язык, да и русским еле языком ворочат. Так что, неуважаемые чинуши, парралельно с кыргызским, нужно учить и сдавать и русский язык. Недавно ваш төрага опозорил Кыргызстан на весь мир, тьфууу, мляя..выступая на международной арене. Позор!  Самый дерьмовый парламент из всех, "элитные чимкирики"!

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