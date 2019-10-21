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Одна из горных вершин Тянь-Шаня теперь носит имя Турдакуна Усубалиева

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- Оксана Гут
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Одной из горных вершин Тянь-Шаня присвоено имя Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

20 октября группа кыргызских альпинистов во главе с заместителем директора Госагентства Канатбеком Арпачиевым взошли на ранее безымянную вершину в центре Кыргызского хребта, вблизи ледника "Салык" (Тянь-Шань) высотой 4650 м.

- Восхождение альпинистов на вершину было приурочено к празднованию столетия со дня рождения героя Кыргызской Республики, государственного и политического деятеля Турдакуна Усубалиева. Они установили на вершине табличку с именем Т. Усубалиева – теперь вершина носит имя героя Кыргызской Республики, - говорится в сообщении.

Отмечается, что альпинисты были командированы с 18 по 20 октября 2019 года за счет Дирекции по неолимпийским видам спорта при Госагентстве, из бюджета которой было предусмотрено 45 тысяч сомов.

Состав команды:

Канатбек Арпачиев – заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта – руководитель команды;

Михаил Даничкин – альпинист;

Андрей Алинов – альпинист;

Виктор Филинов – альпинист;

Асель Байбагышева – врач.


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URL: https://www.vb.kg/382608
Теги:
альпинизм, спорт, Кыргызстан, Турдакун Усубалиев, Госагентство физкультуры и спорта
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Комментарии
Норд
21.10.2019, 16:14

Началось борьба за голос северян ....

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