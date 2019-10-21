Кыргызстанцы лидировали на межнациональном волейбольном турнире в Москве

Межнациональный волейбольный турнир на кубок Московского Дома национальностей (МДН) прошел в российской столице. За первенство в нем сразились представители более десятка национальных общественных организаций и национально-культурных автономий, сообщили в МДН.

"Турнир проводился в целях популяризации и развития волейбола, утверждения здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, приобщения ее к физической активности, повышения компетентности межкультурного диалога в молодежной среде. В состязании приняли участие, как игроки, так и их многочисленные группы поддержки, всего – 350 человек", - отметили в МДН.

Соревнования, которые прошли в парке культуры и отдыха "Сокольники", обслуживала квалифицированная судейская бригада во главе судьей всероссийской категории Николаем Шатуновым. Команды были сформированы из уроженцев Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, ряда российских регионов – Дагестана, Калмыкии, Тывы и других. Кыргызстан на турнире представляли сразу две сборные – федеральной общественной организации "Общероссийский Кыргызский конгресс" (ОКК) и команды "Кыргызская диаспора Москвы". Обе они сформированы из трудовых мигрантов, студентов и других выходцев из КР.

Участников напутствовали почетный президент Всероссийской федерации волейбола, председатель Студенческой волейбольной ассоциации, заслуженный тренер СССР Валентин Жуков и многократный призер Кубка России по пляжному волейболу, мастер спорта РФ Юлия Абалакина. Они подчеркнули важность объединяющих культурных и спортивных мероприятий для укрепления дружественных межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма, агрессивности в подростково-молодежной среде.

После нескольких часов напряженных матчей определились лидеры и призеры. Победу в турнире завоевала команда "Общероссийского Кыргызского конгресса". Второе место досталось игрокам "Кыргызской диаспоры Москвы". Третье место заняла команда "Нур" (таджикское землячество), убедительно обыграв "Улан Залата" (Клуб калмыцких землячеств).

Всем сборным вручили грамоты за участие и подарочные сертификаты. Победителям - дипломы за первое-третье места, медали, мячи, сертификаты на тренировки в клубе пляжного волейбола и на приобретение спортивного инвентаря. Главный трофей – Кубок Московского Дома национальностей унесли с собой кыргызстанцы из ОКК.