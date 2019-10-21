Элитка вместо вокальной школы. Мэрия выиграла иск почти на 20 млн сомов

Мэрия города Бишкека выиграла процесс в Межрайонном суде столице у компании "Пегас Ала-Тоо". По решению суда фирма должна выплатить в бюджет мэрии 19,5 млн сомов.

По данным муниципалитета, история тянется с 2007 года. Тогда народный артист Кыргызстана, ныне директор Театра оперы и балета Керим Турапов получил в аренду на 49 лет участок земли по улице Токомбаева (8-й микрорайон) для строительства вокальной школы со студией звукозаписи. Местные жители были недовольны началом строительства из-за того, что рабочие вырубили небольшой сквер на участке. Когда же выяснилось, что никакой вокальной школы не будет и на участке растет очередная элитная многоэтажка, начались судебные тяжбы, которые продолжались несколько лет.

В конце концов, мэрия и арендатор участка пошли на мировое соглашение, по условиям которого Турапов передал права землепользования компании "Пегас Ала-Тоо". В декабре 2017 года был составлен договор об аренде между мэрией и "Пегас Ала-Тоо"".

В январе 2018 года в договор внесли изменения, в части функционального назначения земельного участка: многоэтажный дом с объектами социального, культурного и бытового назначения (СКБ).

К сожалению, арендатор не выполнял условия договора аренды – не платил за пользование землей.

"Столичная мэрия обратилась с иском в межрайонный суд города Бишкек о высвобождении объекта муниципальной собственности путем расторжения договора аренды и взыскании арендных платежей.

Решением суда от 14 октября 2019 года жалоба удовлетворена и принято решение о взыскании арендных платежей в сумме 19 миллионов 545 тысяч 65,09 сомов.

Теперь после вступления решения суда в законную силу, наступит процесс возврата средств в городскую казну через институт исполнительного судопроизводства", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.