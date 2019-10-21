Бишкекчане категорически отказываются принимать на баланс ТСЖ "новые" лифты

Жители Бишкека, проживающие в доме №35 по улице Шопокова официально заявляют о своем категорическом отказе о принятии в общую долевую собственность двух муниципальных лифтов, модернизированных в их доме в 2018 году. Об этом они сообщили VB.KG и представили соответствующие письма на имя мэра столицы Азиза Суракматова и профильным службам. Бишкекчане заявили не только о неисправности "новых" лифтов и о том, что хотят предотвратить "возможные незаконные действия либо бездействия соответствующих органов, организаций, должностных и других лиц, заинтересованных в неправомерной передаче данных муниципальных лифтов в собственность жильцов.

- Мы требуем и настаиваем на передаче данных муниципальных лифтов для дальнейшего технического обслуживания непосредственно муниципальным предприятием "БишкекГорлифт", подключению к аварийным службам, а также устранении всех неисправностей и дефектов, которые не были устранены на данный момент. Возможные появления разного рода протоколов, актов и т.п. документов о якобы нашем согласии по принятию данных муниципальных лифтов в нашу общую долевую собственность, считать незаконными (фиктивными), - говорится в письме бишкекчан, которое подписали более тридцати собственников.

Жители также, отметили, что намерены обратиться по решению этого вопроса непосредственно к премьер-министру страны.

Стоит отметить, что горожанам уже пришел ответ от УКС мэрии Бишкека, которым, к слову, они остались недовольны.

В УКС напомнили, что в титульный список строек дом №35 по улице Шопокова был внесен на 2017-2018 годы. По итогам проведенного тендера, был заключен договор от 14.12.2017 года с победителем торгов ОсОО "Бейне-Строй". Согласно договора подрядчик и ее субподрядчик ОсОО "Эко Лифт" должны были провести модернизацию лифтов. Что и было сделано в июне 2018 года.

В УКС признали, что по качеству работы лифтов были претензии, которые продолжали поступать и после принятие их в эксплуатацию. Так, по вине подрядчика и субподрядчика до сих пор не налажена диспетчерская связь.

Что касается принятия имущества в собственность ТСЖ, в управлении ссылаются на постановление городского кенеша №170 от 29 марта 2010 года, которое гласит, что лифты должны после модернизации передаваться ТСЖ, чтобы они заключали договора на техническое обслуживание подрядчиком, который и смонтировал лифты.

Тем не менее, как следует из письма, "УКС мэрии Бишкека обратилось в мэрию Бишкека в содействии решения просьбы жильцов по вопросу о принятии на баланс лифтов по улице Шопокова дом №35 МП "Бишкекгорлифт" и заключить договора на техническое обслуживание". А также управление просит самих горожан коллективно обратиться по этому вопросу в МП "Бишкекгорлифт".