Андрей Бельянинов: ЕАЭС может стать мировым лидером в ряде отраслей

В ряде отраслей и секторов экономики у Евразийского экономического союза есть реальный потенциал стать мировым лидером. Об этом заявил, выступая на состоявшемся в Москве первом Евразийском промышленном Конгрессе "Интеграция", председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

К числу таких отраслей он отнес энергетическое и железнодорожное машиностроение, авиа- и вертолетостроение, космическую отрасль, агропромышленный комплекс (в первую очередь зерноводство), черную и цветную металлургию, химическую промышленность, производство удобрений. "Странам ЕАЭС следует стремиться к более глубокой интеграции, формируя глобальные цепочки добавленной стоимости", - подчеркнул Бельянинов.

По его мнению, Союзу необходимо сфокусироваться на развитии промышленности в передовых несырьевых отраслях, ориентироваться на рост перерабатывающей промышленности, поддержание конкуренции и обеспечение привлекательных для бизнеса правил игры. А также - координировать свою промышленную политику и стремиться к эффективному использованию специализации национальных отраслей. Производя совместно собственные компоненты и предлагая современные технологические решения, государства ЕАЭС могут обеспечить технологическое лидерство, устанавливая правила развития, убежден глава ЕАБР.

"Важную роль в этом вопросе играет Евразийский банк развития, который стремится к реализации проектов для достижения максимального интеграционного эффекта, - заявил Андрей Бельянинов. - Банк финансирует проекты в машиностроении, металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, особое внимание уделяя инфраструктуре. Приоритет отдает финансированию проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, и национальных проектов развития. Для ЕАБР интеграция – это уже более 200 реализованных проектов. Мы работаем сами и в союзе с другими банками развития".

По словам Бельянинова, в инвестиционном портфеле банка такие отрасли, как транспорт и гидроэнергетическая инфраструктура, составляют более 40 процентов. Активно участвует ЕАБР в таких относительно новых направлениях как ветровая энергия, солнечная энергетика.

Что касается Кыргызстана, то здесь в активе ЕАБР - участие в реализации таких проектов, как, в частности "Реабилитация Токтогульской ГЭС, фаза II","Ввод в эксплуатацию 2–го гидроагрегата Камбаратинской ГЭС–2", "Реконструкция участка автомобильной дороги Бишкек - Ош. Фаза IV", "Реконструкция автомобильной дороги Арал - Суусамыр", "Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в КР", "Строительство инфраструктуры товаропроводящей системы КР по экспорту агропродукции в страны Таможенного союза", предоставляет кредиты на финасирование в республике предприятий малого и среднего бизнеса. При этом ЕАБР взаимодействует с другими институтами развития, в том числе, с Российско-Кыргызским фондом развития.

В ежемесячном обзоре ЕАБР также отмечается, что более благоприятные условия для инвестиционной деятельности открывают и изменения в законодательстве КР в сфере возобновляемых источников энергии. Данный факт связан с пересмотром коэффициентов возмещения разницы для инвесторов. "Цель изменений– установление правовых оснований для дальнейшего развития экономических и организационных правоотношений в энергетике, привлечение прямых инвестиций в сферу возобновляемой энергетики, повышение эффективности государственного регулирования отрасли. Данная инициатива может повысить инвестиционную привлекательность энергетики как одного из секторов экономики, потенциал которого пока не полностью раскрыт", - считают эксперты ЕАБР.