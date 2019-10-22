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"Афганцы" - участники автопробега посетили авиабазу "Кант"

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- Виктор Мурзов
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Международный антивоенный автопробег "Афганское братство без границ" организован благотворительным фондом ветеранов боевых действий "Кундуз 149". Из Москвы участники проехали по городам России, Узбекистана, Казахстана. В Кыргызстане они провели урок мужества в бишкекской школе-гимназии № 62, встретились с матерью погибшего в Афганистане Виктора Марковского Ниной Ивановной. В тот же день ветераны афганской войны дали концерт на российской авиационной базе ОДКБ "Кант".

Обращаясь к авиаторам, выполняющим в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и стабильности, директор фонда "Кундуз 149", руководитель проекта, кавалер двух орденов Красной Звезды Александр Ким сказал, что в Афганистане летчики всегда были для них "небесными ангелами", которые всегда приходили на помощь и выручали. На той войне Александр Алексеевич был с апреля 1986 по февраль 1989 года, служил в должности командира пулеметно-разведывательного взвода.

Потерявший зрение после тяжелейшего ранения сапер-кинолог Вячеслав Климов отметил, что и в этом состоянии можно быть счастливым. Не видит он 33 года, как говорят врачи, зрение восстановлению не подлежит. Он получил гражданскую специальность массажиста, у него есть жена и 22-летняя дочь. Вячеслав Климов – автор и исполнитель песен об афганской войне, писатель. Его автобиографическая повесть "Сон веселого солдата" удостоена премии губернатора Ставропольского края. Вячеслав Климов награжден орденом Боевого Красного Знамени. Во время пробега Владимир Путин подписал указ о награждении Климова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

Как подчеркнул Вячеслав Климов, ветераны против войны. Авиаторам он пожелал прожить много лет, чтобы никто никого не потерял, жены дождались своих мужей, чтобы дети никогда не видели войны.

В исполнении Вячеслава Климова и Игоря Белова - солиста легендарного состава вокально-инструментального ансамбля "Каскад", созданного в 1983 году в Баграме, прозвучали песни об афганской войне.


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URL: https://www.vb.kg/382622
Теги:
Афганистан, ветераны, Кант, авиабаза, концерт, Бишкек, Кыргызстан
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