Убийство бизнесмена с "Мадины". Новые подробности

У убитого бизнесмена с "Мадины" Хуфура Абдурахемана перед смертью находилось при себе 70 сомов и 300 долларов. Деньги так и не нашли. При этом погибший не был владельцем кафе "Мадина", как сообщалось ранее, а работал там какое-то время шеф-поваром. Затем арендовал на рынке контейнер, где продавал ткани. Об этом VB.KG сообщил гендиректор базара Эрик Омарбаев и местные торговцы.

Хуфур был обыкновенным парнем. Он был уроженцем китайской провинции СУАР, где проживают уйгуры. В Кыргызстане жил около 6 лет, столько же и работал на рынке. Был женат гражданским браком на местной девушке, с которой имел двоих детей. Миллионером он не был. Правда, имел в обороте товара на 200-300 тысяч сомов. Но это обычная сумма среди предпринимателей-оптовиков. На "Дордое", куда Хуфур отправился в день исчезновения, у него были склады с товаром.

Последний след Хуфура теряется как раз близ "Дордоя". Именно там его машину засекли камеры видеонаблюдения. Спустя две недели его полуголое тело нашли с удавкой на шее в Кочкорском районе Нарынской области.

- Угроз ему никаких не поступало. В тот день все было обычно. Он поехал за товаром и исчез. Врагов у Хуфура тоже никогда не было,- рассказали его знакомые с рынка.

Своих убийц он также не знал, уверены знакомые бизнесмена, скорей всего на него вышли по чьей-то наводке. И в момент похищения явно пасли. Вот только была ли целью его автомашина BMW или они пытались выбить из него, деньги сейчас выясняет следствие.

Напомним, в воскресенье 19 октября правоохранительные органы нашли тело пропавшего 4 октября бизнесмена Хуфура Абдурахемана. подозреваемыми по этому делу проходят четверо подозреваемых. Двое из них - бывшие сотрудники милиции, уволенные за различные проступки. В настоящее время решение Свердловского райсуда они водворены на два месяца в СИЗО-1 Бишкека.