24 октября в двух микрорайонах Бишкека временно отключат воду

Профилактический ремонт: в двух микрорайонах столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Ала-Тоо" 24 октября с 9 до 17 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в микрорайонах "Ала-Тоо 1" и "Ала-Тоо 2" в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо. В том числе:

· Школа № 82;

· Детский сад №43;

· Участковый пункт милиции № 14.

Столичная школа и детский сад, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут.

- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечают в муниципалитете.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458.