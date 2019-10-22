В Генпрокуратуре приняли заявление на Асылбека Жээнбекова по делу о ТЭЦ

Генеральная прокуратура КР приняла на рассмотрение заявление о привлечении к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова по делу о модернизации ТЭЦ. Об этом накануне на своей странице в Facebook написал член СДПК, сторонник Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков.

Он опубликовал текст своего заявления на имя Генерального прокурора Откурбека Джамшитова. В нем Султанбеков констатировал, что судебные органы на данный момент рассматривают уголовное дело по модернизации Бишкекской ТЭЦ. Обвинения в коррупции предъявлены экс-премьер-министрам КР С. Исакову, Ж. Сатыбалдиеву, экс-гендиректору ОАО "Электрические станции" С. Авазову, экс-главе Национального энергетического холдинга А. Калиеву, экс-министру энергетики О. Артыкбаеву и многим другим.

- Модернизация Бишкекской ТЭЦ осуществлялась на основании закона КР "О ратификации кредитного соглашения – льготного покупательского кредита между правительством КР, в лице Министерства финансов КР и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта "Модернизация тепловой электроцентрали города Бишкек", принятого парламентом КР 11 декабря 2013 года. Таким образом, все дальнейшие действия представителей исполнительных органов власти велись на основании вышеуказанного закона КР и они не должны были быть обвиняемыми, так как руководствовались только положениями закона, принятого Жогорку Кенешем или до тех пор, пока действие вышеуказанного закона КР не было бы прекращено на территории КР, - говорится в заявлении.

Темирлан Султанбеков напомнил, что ряд государственных, общественных и политических деятелей призывали признать вину и Жогорку Кенеша, как института в целом и депутатов ЖК КР. Но, в соответствии с 73 статьей Конституции Кыргызской Республики, депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за результаты голосования на палате, но не все депутаты равны между собой в правах и обязанностях, в том числе торага.

- В соответствии с п.3 статьи 55 Закона КР "О Регламенте ЖК КР" проекты законов рассматриваются и принимаются по процедуре трех чтений. В соответствии с п.9 статьи 55 этого же закона КР промежуток времени между каждым чтением по проекту закона не может быть менее 10 рабочих дней и более 30 рабочих дней. Таким образом, Закон КР, регулирующий ратификацию соглашения по Бишкекской ТЭЦ должен был быть принят парламентом в течение, как минимум 1,5 месяцев за это время депутаты могли бы находить неточности, ошибки и исправлять их, однако, по решению спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова парламент принял закон в течение 1 дня, - пишет Султанбеков.

При этом отмечает, что в соответствии с п.10 ст.55 Закона КР "О Регламенте ЖК КР" при наличии положительного заключения всех фракций, ответственного и профильного комитетов Жогорку Кенеш вправе принять проект закона одновременно в трех чтениях, и действительно, подпункт 6 пункта 10 статьи 55 Закона КР "О Регламенте ЖК КР" дает право спикеру ЖК КР рассмотреть проекта закона о ратификации международных договоров в трех чтениях одновременно, но за исключением кредитных соглашений. А Закон КР от 11 декабря был как раз кредитным соглашением.

- Таким образом, налицо нарушение п.п.6 п.10 ст.55 закона КР "О Регламенте Жогорку Кенеша КР" спикером Жогорку Кенеша Асылбеком Жээнбековым. Следовательно, модернизация ТЭЦ проведена по закону КР, который был принят в нарушение законодательства Кыргызской Республики. Подводя итоги, прошу вас незамедлительно возбудить уголовные дела на Жээнбекова Асылбека Шариповича по статье 304 УК КР "Злоупотребление должностным положением" и по статье 316 УК КР "Халатность" и взять его немедленно под стражу, а всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие, - заключил Темирлан Султанбеков.