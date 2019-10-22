В ГУВД Бишкека требуются следователи и дознаватели

ГУВД Бишкека объявляет набор на вакантные должности следователей и дознавателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Квалификационные требования:

- гражданин Кыргызской Республики;

- ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности;

- наличие высшего юридического образования;

- возраст с 19 до 35 лет;

- отслуживший срочную военную службу или имеющий звание офицера запаса.

Перечень документов:

1. Копии паспорта и свидетельства о рождении;

2. Копия свидетельства о браке (если состоит в браке);

3. Копия свидетельства о рождении детей (если есть дети);

4. Военный билет (для женщин не обязательно);

5. Копия диплома нотариально заверенная;

6. Отзывы от соседей - 3 шт.

7. Служебная характеристика;

8. Справка от участкового уполномоченного милиции по территориальности;

9. Справка от оперуполномоченного СКМ УВД/РОВД по территориальности;

10. Фото 9х12 -1шт., 3х4 -2 шт.

Обращайтесь по следующим номерам телефонов: 0312 48-62-92 и 0555 00-82-06.

Электронная почта: guvdbishkek312@gmail.com