В ГУВД Бишкека требуются следователи и дознаватели

ГУВД Бишкека объявляет набор на вакантные должности следователей и дознавателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Квалификационные требования:
- гражданин Кыргызской Республики;
- ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности;
- наличие высшего юридического образования;
- возраст с 19 до 35 лет;
- отслуживший срочную военную службу или имеющий звание офицера запаса.
Перечень документов:
1. Копии паспорта и свидетельства о рождении;
2. Копия свидетельства о браке (если состоит в браке);
3. Копия свидетельства о рождении детей (если есть дети);
4. Военный билет (для женщин не обязательно);
5. Копия диплома нотариально заверенная;
6. Отзывы от соседей - 3 шт.
7. Служебная характеристика;
8. Справка от участкового уполномоченного милиции по территориальности;
9. Справка от оперуполномоченного СКМ УВД/РОВД по территориальности;
10. Фото 9х12 -1шт., 3х4 -2 шт.
Обращайтесь по следующим номерам телефонов: 0312 48-62-92 и 0555 00-82-06.
Электронная почта: guvdbishkek312@gmail.com