В Караганде водитель протаранил 5 авто и уснул (видео)

В Казахстане водитель внедорожника Lexus 570 протаранил пять припаркованных во дворе дома автомобилей и уснул. Сообщается, что мужчина был пьян, передает казахстанское издание Тengrinews.kz.

Инцидент произошел вечером 20 октября в Караганде около 21.00. Очевидцы происшествия выложили в Сеть кадры с места аварии. На видео полицейские просят водителя выйти из машины. Однако мужчина не подчиняется требованиям правоохранителей. Затем его силой вытаскивают из авто. В момент, когда предполагаемого нарушителя приводят за руки к полицейской машине, двое неизвестных пытаются остановить сотрудников.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 25-летний парень и 29-летняя девушка. Они были госпитализированы.