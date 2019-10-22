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В Караганде водитель протаранил 5 авто и уснул (видео)

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане водитель внедорожника Lexus 570 протаранил пять припаркованных во дворе дома автомобилей и уснул. Сообщается, что мужчина был пьян, передает казахстанское издание Тengrinews.kz.

Инцидент произошел вечером 20 октября в Караганде около 21.00. Очевидцы происшествия выложили в Сеть кадры с места аварии. На видео полицейские просят водителя выйти из машины. Однако мужчина не подчиняется требованиям правоохранителей. Затем его силой вытаскивают из авто. В момент, когда предполагаемого нарушителя приводят за руки к полицейской машине, двое неизвестных пытаются остановить сотрудников.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 25-летний парень и 29-летняя девушка. Они были госпитализированы.


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URL: https://www.vb.kg/382632
Теги:
дороги, ДТП, задержание, Казахстан
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