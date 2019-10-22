Милиция просит помощи в поиске мужчины, возможно, причастного к грабежу

Сотрудники милиции ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области просят оказать содействие в установлении личности и поиске неизвестного мужчины, который может быть причастен к преступлению совершенного в июле текущего года.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, ранее в ОВД Ысык-Атинского района с заявлением обратился житель Чуйской области гр. Б.С. 1978 года рождения. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 4 июля текущего года примерно в 01:00 часов нанесли телесные повреждения ему и открыто завладели сотовым телефоном марки "Xiaomi Mi 5", после скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД района по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведенных необходимых следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что именно этот мужчина на фотографии продал телефон скупщику б/у телефонов в одном из торговых центров Бишкека.

Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в ОВД

Ысык-Атинского района или сообщить по телефонам: 0(709) 14-43-12, 0(701) 01-76-40, 0(702)33-01-93 или в 102.

Анонимность гарантируется.