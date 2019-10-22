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Казахстан обвинил Кыргызстан в преследовании "нефтяных" интересов?

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- Виктория Гунгер
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Казахстан не допустит вывоза нефти на реэкспорт. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос журналистов об экспорте в Кыргызстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Официального экспорта бензина в Кыргызстан нет. Есть серый экспорт, мы знаем об этих схемах. В связи с чем мы подписали совместный приказ с МВД, КНБ, Минфином и Минэнерго, ввели ограничения экспорта светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом.

"Там речь идет еще и о вывозе нефти. Если отправляем нефть в Кыргызстан, а это беспошлинно (член ЕАЭС), то наш бюджет может потерять в среднем 60 долларов с тонны. Но тогда у них не должно быть реэскпорта этих нефтепродуктов. Беспошлинно получить нашу нефть, переработать, а потом продать бензин или дизельное топливо куда-нибудь в Таджикистан или Афганистан не получится. Мы не будем чьими-то спонсорами. Мы говорим: "Реэкспорта не будет, на свои нужды берете небольшое количество - нет вопросов". Пока они несогласны", - сказал министр в кулуарах правительства.

По словам министра энергетики, переговоры Казахстана и Кыргызстана продолжаются.

Источники ранее сообщали VB.KG, что идущие с лета 2018 года переговоры по поводу беспошлинной поставки ГСМ марки-АИ-92 из Казахстана, которые, к слову, ведутся по сей день, упираются в неофициальное требование наших властей о поставках беспошлинной нефти. Причем, речь шла именно о дальнейшей ее переработке на экспорт. Именно этот факт и стал камнем преткновения в вопросе.

Более того, вопрос договоренностей РК и КР по поводу экспорта топлива, должен был решить проблему с нелегальным ввозом казахстанского бензина на территорию страны. Но правительство так и не пришло к консенсусу, а стихийные заправки не только открыто реализуют авто топливо, но и увеличивают объемы.


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URL: https://www.vb.kg/382643
Теги:
ГСМ, Казахстан, правительство, экспорт, импорт, Кыргызстан
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