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Новый памятник Чокморова установят в Бишкеке ко Дню кыргызского кино

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- Оксана Гут
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Общественный фонд Суйменкула Чокморова начал работу по реконструкции монументально-скульптурной композиции памятника народного артиста СССР Суйменкула Чокморова, установленного на пересечении проспекта Чуй и улицы им. К.Тыныстанова в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете напоминают, что работа скульптора Алмаза Кожегулова тогда понравилась далеко не всем, несмотря на творческую свободу автора. Почитатели мастерства великого актера и художника не нашли прямого сходства скульптуры с С. Чокморовым и неоднократно выражали свое недовольство.

Общественный фонд был вынужден признать памятник творческим экспериментом и привлек других скульпторов для создания нового облика великого киноактера. Автором нового памятника стали скульптор Азамат Абдрахманов, архитектор – Нурсейит Мамбетказиев.

Работы по демонтажу и реконструкции памятника с установкой нового постамента начаты 20 октября, будут завершены к 17 ноября, ко Дню кыргызского кино.


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URL: https://www.vb.kg/382644
Теги:
кино, памятник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия, Суймонкул Чокморов
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