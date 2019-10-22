Кара-Суу в трендах: почему один район получит дотаций больше?

В 2020 году самую большую сумму выравнивающих трансфертов, или проще говоря, дотаций из республиканского бюджета – 156 с лишним миллионов сомов – получит Кара-Суйский район Ошской области.

Данное сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи кыргызского сегмента социальных сетей возмущались по поводу того, что сумма дотаций одного района превышает суммы, предназначенные на Иссык-Кульскую (111 млн 947 тысяч сомов) или Таласскую (121 млн 783 тысячи сомов) области.

В Минфине сообщили, что на увеличение размера дотации для Кара-Суйского района на 2020 год повлияло увеличение заработной платы муниципальным служащим, рост числа социальных объектов, финансируемых за счет местного бюджета, увеличение населения, включая детей школьного возраста и т.д.

Несмотря на это, отдельные блогеры стараются сделать акцент на том, что акимом Кара-Суйского района является брат бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Раима Матраимова.

- Размер выравнивающих трансфертов определяет Министерство финансов КР, и местные администрации не могут повлиять на их сумму. Поэтому делать вывод, что большее финансирование Кара-Суйский район получит, благодаря акиму Тилеку Матраимову, это откровенная глупость. Нельзя передергивать факты и вводить людей в заблуждение в угоду личных симпатий и антипатий отдельных лиц, - подчеркнул в интервью "Вечерке" эксперт по вопросам госуправления Шерадил Бактыгулов.

При этом он напомнил, что в тех же Иссык-Кульской и Таласской областях, которые приводятся в сравнение с Кара-Суйским районом, уже много лет работают областные фонды развития, которые оказывают значительную финансовую поддержку этим двум регионам.

- Иссык-Кульский и Таласский фонды развития области финансируются горнодобывающими предприятиями, разрабатывающими месторождения "Кумтор" и "Джеруй". Средства этих фондов оказывают серьезное подспорье местным властям в социально-экономической, инфраструктурной и других сферах, - подчеркнул эксперт.

По его словам, уже много лет в Иссык-Кульскую область из республиканского бюджета дотации не поступают.

- В Иссык-Кульской области практически не осталось дотационных айыл окмоту. Идут только трансферты на выполнение государственных обязательств, в соответствии с разделением функций и полномочий между органами государственного управления и органами местного самоуправления, - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Собеседник редакции также обратил внимание на численность и плотность населения, проживающего в тех или иных регионах.

Согласно данным, в Кара-Суйском районе постоянно проживает 363 800 человек, а в городе Кара-Суу – более 24 тысяч, всего – 387800 тысяч жителей. Для сравнения – во всей Баткенской области постоянно проживает 432 тысячи человек, в Таласской – 240 тысяч, в Нарынском регионе – 261 тысяча, а в Иссык-Кульской области – 450 тысяч жителей.

- Как видим, в Кара-Суйском районе живет больше людей, чем в Таласской или Нарынской области, и немного не дотягивает до Баткенской, и в целом – не так уж и далеко до Иссык-Кульской области. Более того, Кара-Суу – это Ферганская долина, известная высокой плотностью населения – 360 человек на 1 квадратный километр, что в 12 раз выше, чем в других областях Кыргызстана или в 6 раз выше, чем в целом в Узбекистане, - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что еще в 2014 году директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям Бакыт Рыспаев заявил, что "…самым богатым селом, если считать доход бюджета на душу населения, является айыл окмоту Ала-Арчинский (Чуйская область), где в год на одного жителя приходится 36 тысяч сомов дохода при бюджете в 87 миллионов сомов".

- При этом, Сарайский айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области имеет годовой бюджет в 135 миллионов сомов. Но если их поделить на душу населения, то доход каждого жителя оказывается меньше, чем у айыл окмоту Ала-Арчинский. Если пересчитать большие цифры доходов местного бюджета на количество жителей, то получается, что это бедные люди. Кроме того, на территории Сарайского АО находится знаменитый Кара-Суйский рынок, который медленно "умирает", - добавил Шерадил Бактыгулов.

Эксперт также обратил внимание, что многие недопонимают бюджетные процессы и структуры бюджетной системы Кыргызской Республики. Он пояснил, что бюджетная система включает следующее: республиканский бюджет; бюджет Социального фонда; бюджет Фонда обязательного медицинского страхования; местные бюджеты.

- Понятия районный бюджет в нашей стране существует только в разговорном жанре. На практике это бюджет органов государственного управления на районном уровне, который состоит из зарплат и прочих расходов на выполнение государственных функций. Главным распорядителем дотаций из республиканского бюджета является орган местного самоуправления. Таким образом, 156 миллионов сомов пойдут в распоряжение 16 айыльных округов (всего 124 населенных пункта) и города Кара–Суу, - рассказал собеседник редакции.

Кроме того, Шерадил Бактыгулов напомнил, что в состав Ак-Ташского АО входит кыргызский эксклав Барак, окруженный территорией Узбекистана, который требует постоянного внимания.

- Также следует помнить, что по магистральному каналу Шаракансай (недалеко от города Кара-Суу) проходит государственная граница с Узбекистаном. Нерешенность проблем с работой, высокая плотность населения, недостаток земли привели, в том числе, к тому, что именно из этого района зафиксировано наибольшее количество лиц (узбеков, уйгуров и кыргызов), примкнувших к запрещенным религиозным или террористическим организациям, воюющим в Сирии, Ираке и Афганистане, - отметил эксперт.

По его словам, существует еще ряд факторов, выделяющих Кара–Суйский район и одноименный город в разряд требующих особого внимания центральной власти.