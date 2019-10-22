Велосипедисты Бишкека завершают сезон

В предстоящее воскресенье, 27 октября, члены Велосообщества Кыргызстана проведут последнюю в нынешнем гонку гонку.

Байкеры стартуют в 9.30 у Южных ворот нашего города, а финишируют в Карагачевой роще. Всего они преодолеют восемь километров.

Как сообщил председатель велосообщества Кыргызстана Ярослав Юзефович, в нынешнем году было проведено пять крупных соревнований. В частности, байкеры совершили несколько кросс- кантри, то есть гонок по пересеченной местности, в Кеминском районе поднимались на ледники, проходили также соревнования и по скоростным спускам с гор.

Почти каждую неделю проводились так называемые покатушки, то есть гонки по ровной местности.

" В нашем велосообществе - более 50 человек, они регулярно выезжают на старты, есть немало и новичков, которые активно приобщаются к байкерскому движению", - подчеркнул Юзефович.

В будущем году члены велосообщества намерены провести несколько восхождений на горные вершины вблизи Бишкека. а также совершить кросс на Иссык-Куль.