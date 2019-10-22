Депутат предлагает сократить срок работы Жогорку Кенеша

В 2020 году можно внести изменения в Конституцию в части срока работы Жогорку Кенеша. Об этом сегодня, 22 октября, в интервью радио "Марал" заявил лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Он предложил сократить срок деятельности созыва Жогорку Кенеша с пяти до трех или четырех лет.

- Люди устают от депутатов за первые 2-3 года их работы. Даже, если парламент работает качественно, - пояснил нардеп.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов о предстоящих выборах в 2020 году, Торобаев спрогнозировал, что в Жогорку Кенеш вернутся четыре партии. Чтобы очередной созыв был лучше прежнего, партиям нужно объединяться и набирать профессионалов, считает он.

Напомним, согласно утвержденным графикам ЦИК очередные выборы в парламент состоятся 4 октября 2020 года.