Выборы 2020. В КР появилась партия власти под лидерством Марата Аманкулова?

Кажется, что политическая жизнь в Кыргызстане стихла. На самом же деле в стенах ЖК идет подготовка к предстоящим выборам: объединения, договоренности и подготовка к выборам. Что происходит в рядах социал-демократов выяснила VB.KG.

В режиме тишины

До выборов осталось меньше года. А тем временем политический расклад сил до сих пор не ясен. Главный вопрос: куда податься социал-демократам, которые из-за раскола в партии и судебных споров вокруг нее, оказались в совершенной неизвестности.

Сами социал-демократы неохотно комментируют эту тему, и от серьезных заявлений воздерживаются.

Депутат Кожобек Рыспаев например заявил VB.KG, что ни в какие политические союзы не вступал и планов на выборы 2020 года пока не строит.

- У меня много работы в этом созыве. Я ее выполняю. О новых партиях и политических союзах я ничего не слышал. Со мной ни о чем не разговаривали.

Между прочим, Кожобек Рыспаев один из "свободных" депутатов. Хотя он член фракции, но членом партии СДПК не является уже больше года. Его исключил политсовет под руководством Алмазбека Атамбаева .

Коллега Рыспаева, Евгения Строкова напротив не скрывает, что уже думает о грядущих выборах и надеется занять кресло и в следующем созыве.

- Мне уже поступили предложения от некоторых партий, я их рассматриваю. Пока я бы не хотела говорить от кого эти предложения. Слишком рано, - говорит Евгения Строкова.

Партия власти

В истории Кыргызстана не было президента без собственной партии власти в Жогорку Кенеше. У Аскара Акаева была "Алга, Кыргызстан", у Курманбека Бакиева - "Ак Жол", у Алмазбека Атамбаева - СДПК. Сооронбай Жээнбеков получил в наследство VI созыв парламента и сумел заручиться поддержкой не только социал-демократов, из рядов которых сам и вышел, но и депутатов из других фракций. Поэтому есть вероятность, что седьмой этаж устраивает команда из уже известных политических игроков: "Онугуу-прогресс", "Бир-Бол", "Кыргызстан" и так далее.

Тем не менее, в в Кыргызстане ждут некоего нового политического игрока, который ворвется всеми своими политическими силами и финансовыми ресурсами на выборы 2020 года.

Несколько источников сообщили VB.KG, что недавно в Бишкеке прошел съезд некой новой партии, которой руководит депутат Жогорку Кенеша от фракции СДП Марат Аманкулов. А также, что, якобы, в это политобъединение вступают представители от власти.

Предположительно, речь идет о "Демократической партии "Биримдик", и это объединение с большой натяжкой можно назвать новым. За более чем 10-летнюю историю партия успела побывать во многих политических союзах.

Запутанная судьба "Биримдик"

Итак, в 2005 году "Биримдик" зародилась в городе Ош, как политическое объединение активных женщин. Тогда партия носила другое название. Идейным вдохновителем и лидером была Айнуру Алтыбаева. Сейчас она депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

На парламентских выборах в 2010 году партия влилась в ряды "Ар-Намыс". Тогда же партию Феликса Кулова поддержали и другие организации, например Союз ветеранов войны в Афганистане (Кожобек Рыспаев), Общество слепых и глухих (Дастан Бекешев). Все они прошли в V созыв по спискам "Ар-Намыс", но уже на следующие выборы встали под флагами СДПК.

При этом, к этому времени партия "Биримдик" уже не имела отношение к Айнуру Алтыбаевой и принимала участие в выборах. Ее лидером стал Карганбек Самаков, которого незадолго до выборов, в 2014 году изгнали из партии "Ата-Мекен".

При этом, он представил "Биримдик" как свое собственное детище, созданное им недавно.

Партия не пробилась в VI созыв и ее благополучно забыли, а самого Самакова спустя еще два года приговорили к 10 годам за махинации с земельными участками.

Туманное будущее партии

Айнуру Алтыбаева согласилась прокомментировать VB.KG будет ли "Биримдик" участвовать в выборах.

- Сложно сейчас говорить что-то однозначное. До выборов еще год. В политике - это одновременно и очень много, и очень мало. Я, как и, наверное, многие члены СДПК, ощущаю туманность будущего и поэтому что-то однозначно утверждать не берусь. Но, после нового года, все эти вопросы будут решены, - говорит Айнуру Алтыбаева.

Кроме того, она подтвердила, что является основательницей партии "Биримдик", что касается недавнего съезда, то она не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

- Действительно, я являюсь руководителем и учредителем партии "Биримдик". Она была организована давно. Но в 2010 году я вышла из ее состава.. Дело в том, что тогда по закону кандидаты в депутаты должны были предоставить справку, что не являются членами иных партий, кроме той, от которой баллотируются. На следующих выборах в 2015 году таких требований не было. Сейчас вновь хотят вернуть норму о том, что кандидат должен состоять лишь в одной партии, - продолжила Алтыбаева.

При чем здесь Марат Аманкулов?

По данным Министерства юстиции, депутат от партии СДПК Марат Аманкулов с 2013 года является лидером партии "Биримдик". Напомним, что в то время он был депутатом и спикером Бишкекского горкенеша от СДПК.

Но, если верить, документу Минюста выходит, что он уже тогда планировал пути отступления? С другой стороны, мы помним, что в 2015 году "Биримдик" участвовала в выборах, и возглавлял ее Карганбек Самаков, а вовсе не Марат Аманкулов.

Чтобы прояснить ситуацию мы обратились за комментарием к самому депутату. Однако, пока он избегает давать комментарии на эту тему.