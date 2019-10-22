Жээнбеков принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 октября, в рамках рабочей поездки в Японию принял участие в церемонии провозглашения восшествия на престол императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония интронизации состоялась в Императорском дворце в городе Токио, в ходе которой Нарухито взошел на императорский трон в главном зале дворца, официально объявил о принятии императорского титула и произнес клятву служения.

В мероприятии приняли участие главы государств, различные государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса порядка из 195 стран мира.

Как отмечают в Японии, прошедшее мероприятие стало самой масштабной церемонией императорской интронизации в Японии.