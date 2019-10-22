Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков принял участие в церемонии интронизации императора Японии

214  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 октября, в рамках рабочей поездки в Японию принял участие в церемонии провозглашения восшествия на престол императора Японии Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония интронизации состоялась в Императорском дворце в городе Токио, в ходе которой Нарухито взошел на императорский трон в главном зале дворца, официально объявил о принятии императорского титула и произнес клятву служения.

В мероприятии приняли участие главы государств, различные государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса порядка из 195 стран мира.

Как отмечают в Японии, прошедшее мероприятие стало самой масштабной церемонией императорской интронизации в Японии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382651
Теги:
президент, Япония, сотрудничество, Кыргызстан, политика, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  