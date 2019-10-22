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В РФ хотят дактилоскопировать всех иностранцев

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- Евгений Денисенко
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Внедрить обязательную для всех въезжающих в страну иностранцев дактилоскопию - с такой инициативой выступило МВД РФ. О проработке ведомством такой нормы сообщил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, выступая на состоявшемся в Сочи международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

По словам Горового, принятие такого закона позволит систематизировать имеющийся банк данных и предупредить въезд на территорию страны лиц нежелательных либо принимавших участие в совершении преступлений на территориях иных государств. Замминистра отметил, что в Россию ежегодно въезжает до 17 миллионов иностранцев. И только с начала текущего года за нарушения миграционного законодательства к ответственности привлекли более 30 тысяч иностранных граждан, а 2,5 тысячи были выдворены из страны.

Обязательная дактилоскопия сегодня предусмотрена для трудовых мигрантов. Однако теперь речь идет о снятии отпечатков пальцев для всех иностранцев, вне зависимости от цели их прибытия. В Госдуме сообщили, что готовы поддержать такую инициативу, если будут учтены все аспекты проблемы. Одно из высказываемых по данному поводу опасений: этот шаг может снизить туристический поток в РФ на 15–20 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/382653
Теги:
МВД, миграция, Россия
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