В КР отмечается постепенный подъем заболеваемости ОРВИ

Каждый год с октября месяца отмечается постепенный подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По оперативным данным с октября (за 42 неделю, с 14.10.2019 г. по 20.10.19 г.) отмечается небольшой подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций на 11,8% (зарегистрировано 3453 против 3043 случаев в 2018 году).

По данным ежегодного лабораторного мониторинга в октябре, ноябре циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы). Лабораторного подтверждения случаев гриппа не установлено. В эпидемический процесс, в основном вовлекаются преимущественно дети до 14-летнего возраста, составляя 68% из всех заболевших. Рост заболеваемости для нашей республики характерен в начале декабря с пиком заболеваемости в конце января и феврале месяцах.

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения прогнозирует какими видами гриппа будет обусловлен эпидемический сезон. И на 2019-2020 годы для стран Северного полушария актуальными признаны следующие штаммы вирусов гриппа, которые и вошли в состав противогриппозных вакцин:

- вирус, подобный A/Brisbane/02/2018, (H1N1) pdm09;

- A/Kansas/14/2017, (H3N2) - подобный вирус;

- вирус типа B / Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87).

С целью усиления профилактических мероприятий и стабилизации заболеваемости среди населения Министерством здравоохранения закуплено более 150 000 доз противогриппозной вакцины "Гриппол плюс". Вакцина предназначена для групп риска (медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные и т.д.), в данное время во всех районах, городах в центрах семейной медицины лицам относящимся к группам риска бесплатно проводится вакцинация.

Кроме того, всем желающим получить профилактическую вакцину против гриппа проводится вакцинация в ЦСМ №8, 6 города Бишкек и в частных медицинских центрах столицы (Гиппократ, Малыш, Кроха, Цадмир) на платной основе, цена от 600 до 650 сомов.

Что нужно делать, чтобы не заболеть

Следует воздержаться от частых поездок и посещений массовых мероприятий, надо беречь свое здоровье, особенно если вы заболели гриппом или ОРВИ.

Профилактика против гриппа - сбалансированное питание, то есть витамины, минералы и другие полезные вещества дадут силы вашему организму противостоять опасной инфекции (цитрусовые, яблоки, шиповник лук, чеснок). Обильное питье полезно как при самом гриппе, так и в качестве профилактики - с его помощью токсины из организма выводятся гораздо быстрее: травяные чаи, отвар шиповника, чай с малиной и медом и др. Чаще проветривайте помещение - гриппу очень "по вкусу" теплый, сухой воздух.

Регулярное промывание носа, создает защитный барьер на вашей слизистой, через которую в организм может проникнуть вирус гриппа Смазывайте слизистую носа перед выходом на улицу оксолиновой мазью или вазелином - это также задержит инфекцию.

Мойте руки до и после еды, а особенно после посещения общественных мест.

Хорошая профилактика против гриппа - спорт. Физическая нагрузка улучшает кровообращение, организм насыщается кислородом и создается все больше иммунных клеток.

Для предотвращения осложнений гриппа лица с хроническими заболеваниями, дети, беременные при первых симптомах болезни обязательно должны обратиться к врачу.