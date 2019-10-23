От Кыргызстана ждут предложений по инвестпроектам ЕАЭС

Обзор крупных инвестиционных проектов в государствах ЕАЭС, подготовленный Евразийской экономической комиссией, рассмотрен на заседании Коллеги ЕЭК, состоявшемся 21 октября в Москве с участием представителей стран-партнеров.

Данный обзор, как сообщили в ЕЭК, содержит более 600 таких проектов на общую сумму более 777 миллиардов долларов, с включением 3 тысяч компаний стран-союзниц. Проекты предусмотрены как в реальном секторе экономики, так и в других отраслях экономики. А сам обзор сформирован по отраслевому принципу и состоит из блоков: промышленное строительство (включая агропромышленный комплекс), гражданское строительство, транспортное (инфраструктурное), энергетическое (включая жилищно-коммунальное хозяйство), а также строительство объектов индустриальной инфраструктуры (промышленные и логистические парки, агропарки).

Теперь документ направляется в профильные министерства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России – "для использования и практического применения в целях углубления промышленного сотрудничества и развития кооперационных связей". В ЕЭК также, как заявлено, ждут от государств-партнеров комплексных предложений для совместной реализации инвестиционных проектов их промышленными предприятиями, национальными и международными финансовыми институтами, включая Евразийский банк развития, и для привлечения инвестиций в эти проекты.

Ряд инфраструктурных инициатив, как отмечается, уже реализуется в государствах Союза. В Кыргызстане это, в частности, Программа реформы инфраструктуры в рамках Программы "40 шагов на пути к процветанию"до 2023 года. Однако объем взаимных накопленных прямых инвестиций в рамках ЕАЭС по итогам 2018 года, исчисляемый 27 миллиардами долларов, составляет всего 4 процента от всех накопленных прямых инвестиций в данные государства. А объем взаимной торговли инвестиционными товарами в 2018-м достиг лишь 12,5 процента от объема взаимной торговли в рамках ЕАЭС (85 миллиардов долларов).

Вместе с тем, анализ международной практики показывает, что устойчивому на длительном промежутке времени темпу роста экономики на уровне 3-3,5 процента соответствует доля инвестиций в основные средства в размере 25-27 процентов к ВВП. Поэтому странам ЕАЭС необходимо наращивать инвестиционный потенциал, создавая систему стратегического планирования и прогнозирования потребления ресурсов, подчеркнули в ЕЭК.