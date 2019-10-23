В Бишкеке стартовала акция "Автобус солидарности"

Управление ООН по наркотикам и преступности, мэрия города Бишкека, Адвокатура КР и Министерство юстиции КР приглашает принять участие в акции "Автобус солидарности", старт которой прошел в МТУ № 14.

В рамках данной инициативы, проходящей в рамках Дня ООН, адвокаты и консультанты предоставят бесплатную правовую помощь жителям микрорайонов Бишкека по следующим вопросам:

- доступ к социальным услугам (устройство ребенка в дошкольные учреждения и школы, оформление пособий и пенсий);

- Профилактика правонарушений и преступлений (последовательность оформления обращения в суды и правоохранительные органы);

- доступ к гарантированной государством юридической помощи (возможности и порядок доступа, с учетом нового законодательства);

- порядок оформления недвижимости, вопросы по разрешению споров с недвижимостью (новшества гражданского процессуального законодательства);

- оформление различного рода документов (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, оформления опеки, попечительства и т.д.);

- защита от гендерного и семейного насилия (охранный ордер, новшества в законодательстве);

24 октября адвокаты и консультанты акции "Автобус солидарности" окажут бесплатную первичную правовую помощь населению жилых массивов Алтын-Бешик, Колмо, Жениш, Бугу-Эне-Багыш, Ак-Ордо и Ак-Орго.

25 октября - населению жилых массивов Мурас -Ордо, Калыс-Ордо, Рухий –Мурас.

26 октября – населению жилых массивов Ак-Тилек, Эне-Сай, Ак-Бата, Бакай-Ата.