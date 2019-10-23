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Финпол в Ак-Орго пресек незаконную продажу 2 тонн сомнительного бензина

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- Оксана Гут
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Сотрудниками Отдела дознания УГСБЭП по Бишкеку совместно с ГИЭТБ столицы в ходе проведения соответствующих мероприятий выявлены и пресечены точки незаконной реализации ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Так, в ходе проведенных мероприятий на территории жилого массива Ак-Орго, а именно на пересечении улиц Сулайман-Тоо и Тагай-Бий, Сулайман-Тоо и Жакшылык были обнаружены стихийные точки сбыта ГСМ, где реализовывался бензин марки "Аи-92" и дизельное топливо. В ходе осмотра было обнаружено около 2 тонн бензина без каких-либо разрешительных документов.

В настоящее время по данным фактам завершено досудебное производство и направленно в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

В ГСБЭП при ПКР продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов стихийной торговли по всей республики.

Вместе с этим сообщается, что Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей их реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).


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URL: https://www.vb.kg/382674
Теги:
ГСМ, контрабанда, уголовная ответственность, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Гражданин
23.10.2019, 12:20

В новопавловку сьездийте и искать не надо

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