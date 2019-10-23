Эдуард Хегай:Реклама в "Вечерке" дает результат.

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В гостях у "Вечернего Бишкека" Эдуард ХЕГАЙ - президент Ассоциации таэквондо–ITF. Человек, который растит чемпионов. И постоянный рекламодатель нашей газеты.

Вообще Эдуард Хегай в представлении не нуждается: в спортивной среде его знают многие как человека, который растит чемпионов. Уже шесть его учеников стали победителями международных соревнований, но и сам он постоянно совершенствуется. В 2013 году, в Казахстане Эдуард Хегай успешно сдал экзамен на шестой дан, став первым кыргызстанцем, имеющим такой уровень в таэквондо–ITF. Аттестационный семинар и мастер–класс для таэквондистов Кыргызстана и Казахстана провели гранд–мастера Ким Лан Унг и Хектор Гектар Марано, которые имеют высший, девятый, дан.

- Ваша ассоциация одна из крупнейших в стране. Таэквондо занимаются сейчас во всех областях республики. Что в этом виде спорта есть такого, чего нет в других единоборствах?

- Таэквондо - это синергия духовной тренировки и техники самообороны без оружия. Слово "таэквондо" складывается из трех слов: "таэ" - нога, "квон" - кулак (рука), "до" - искусство, образно говоря, "путь руки и ноги". Это корейское боевое искусство, которому уже более двух тысяч лет.

- В интернете есть информация о том, что сборная команда вашей ассоциации - одна из ведущих в мире! Как вы вышли на такой результат?

- Одно из отличий нашей ассоциации от других спортивных объединений в том, что мы постоянно проводим внутриреспубликанские соревнования - 12 раз в год. Причем не только между "гражданскими" спортсменами, но и военнослужащими. Соревнования важны для постоянного совершенствования спортсменов, набора профессиональной опытной массы. Но самое, пожалуй, главное - своих ребят мы начинаем тренировать с 3-4 лет!

- Насколько это безопасно для таких крох?

- У нас есть направление Таэквондо Kids. Это система тренировок, направленная на то, чтобы ребенок сначала полюбил этот вид спорта. Там все происходит в форме игры, у детей тренируют навыки безопасной жизнедеятельности, и только 17 процентов тренировки занимает базовая техника таэквондо. Но это не работа в спарринге, а разучивание элементов техники - блоков, ударов. Дети занимаются у нас раз в неделю, на тренировках учатся правильно оценивать степень опасности, принимать решение и действовать. К примеру, мы ведем практические занятия по профилактике кинднепинга с каждым ребенком, доводим до автоматизма навыки, которые спасут ему жизнь в случае похищения. С ребятишками полностью моделируют ситуации похищения, дети учатся говорить взрослым "нет", кусаться, царапаться, кричать "чужой, помогите, я не знаю этого дядю–тетю".

- А как это связано с таэквондо?

- Самым прямым образом: таэквондо - это не только и не столько боевое искусство, сколько образ мышления и жизни. Система таэквондо основана на совокупности пяти признаков - это честность, настойчивость, самообладание, непоколебимость духа и учтивость к противнику. Но собрать внутри себя эту систему невозможно разом. Это - путь, который начинается с детства, с простых шагов.

- А если человек решит прийти к вам в зал в зрелом возрасте, сможет ли он потянуть тренировки?

- Система тренировок таэквондо очень гибкая, она адаптируется под любой уровень подготовки спортсмена. К примеру, у нас есть команда ветеранов, а сам я сейчас по вторникам, четвергам и пятницам в 19.30 веду занятия с родителями, дети которых в это время ходят к нам в ассоциацию заниматься. И, кстати, эта семейная форма занятий дает потрясающие результаты, связывая два поколения одним здоровым интересом к спорту.

- Но насколько доступен такой семейный спортивный досуг для простых горожан?

- Думаю, вполне доступен, к тому же у нас есть семейные скидки. Несмотря на то что у нас в зале установлено профессиональное оборудование, дорогое покрытие, мы не задираем цены - 1200 сомов в месяц за три тренировки в неделю.

- Что делать, когда вечером решаешь пойти в спортзал, а утром откладываешь все это "до понедельника", потому что нет времени?

- Это ваша жизнь, ваше время, ваша ответственность за принятые решения. Поэтому нужно просто перестать искать отговорки и найти время для работы над собой. Тем более что всегда можно найти приемлемый вариант, ведь наш спортзал, расположенный в ассоциации, открыт для тренировок с восьми утра до девяти вечера. Главное - сделать первый шаг. Именно с него всегда начинается новый ПУТЬ.

- Традиционный вопрос: вы, наш постоянный рекламодатель, какой эффект ожидаете от строчной рекламы и насколько этот маркетинговый инструмент применим в продвижении спортивного направления?

- Строчная реклама - это короткая новость. Считаю этот инструмент продвижения универсальным. Я спортсмен, мне нужен результат. В "Вечерку" даю рекламу по одной простой причине - она работает.

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