Поставки угля на ТЭЦ проверяет ГКНБ. Как это повлияет на отопительный сезон

В ГКНБ и ГСБЭП начато досудебное производство в отношении компании "Контакт Угле Пром", которая выиграла конкурс на поставку более 400 тысяч тонн угля из Казахстана на ТЭЦ Бишкека. Проверка начата по заявлению эксперта по топливно-энергетическому комплексу Расула Умбеталиева.

- Меня уже несколько раз вызывали на допросы в ГКНБ и ГСБЭП. Я рассказал им всю информацию, предоставил подтверждающие мою правоту документы. Я уверен, что компанию выбирали с нарушениями, - рассказал VB.KG Расул Умбеталиев.

При этом он подчеркивает, что в связи с досудебным производством "Контакт Угле Пром" должна остановить поставки угля на ТЭЦ Бишкека.

Тем временем в ОАО "Электрические станции" заверили, что ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме. Однако, комментировать расследование не стали.

- Поставки угля на ТЭЦ Бишкека продолжаются днем и ночью. На сегодняшний день на ТЭЦ имеется 205 тысяч тонн угля, при ежедневном расходе 1,200 тонны. Иными словами мы готовы начать отопительный сезон, как только получим соответствующее распоряжение от мэрии. Что касается расследования, то его должны комментировать следственные органы, - отметили в пресс-службе ОАО "Электрические станции".

В компании подчеркнули, что ТЭЦ Бишкека закупает уголь из разных месторождений и у разных поставщиков. В течение всего отопительного периода на теплоцентраль поставят более 1 млн тонн угля. При этом ТЭЦ Бишкека поставляет не только горячую воду и тепло в дома горожан, от ее стабильной работы зависит энергобезопасность нескольких областей. ТЭЦ является крупнейшим генератором электроэнергии на севере республики.

Кстати, начало отопительного сезона определяет мэрия. Как правило, энергетикам дают команду "топить", когда температура на улице днем держится +8 градусов несколько дней подряд.