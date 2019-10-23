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Мэрия: Дорожные работы на улице Московской идут более чем активно

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- Оксана Гут
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Дорожные работы на улице Московской идут более чем активно. Об этом заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

Между проспектом Манаса и улицей Исанова уже начали укладывать первый слой асфальта. На остальном участке уже сняли старое дорожное покрытие, оно уже готово к укладке нового покрытия, сообщают в муниципалитете. И напоминают, что часть дороги между улицами Юсупа Абдрахманова и Панфилова уже открыта. Также как и перекрёстки улиц Панфилова, Логвиненко и Исанова с ул.Московской.

Для удобства водителей улица Токтогула от проспекта Манаса до улицы им. Ж. Абдрахманова стала временно двусторонней. На перекрёстке проспекта Манаса и ул. Киевской в северном направлении разрешён поворот со второй полосы в восточном направлении.

Ремонт улицы Московской проводится за счет остатка средств от проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", отметим, что такая практика применяется впервые.

По этому проекту в Бишкеке было отремонтировано 23 участка дорог общей протяженностью 38 километров. В порядок привели как большие магистральные улицы – проспекты Чуй, Манаса, Айтматова, бульвар Эркиндик, улицу 7 апреля, так и относительно небольшие Уметалиева, Усенбаева, Термечикова и другие.

Подрядчик – корпорация China Road & Bridges Corporation завершает дорожные работы по графику, к 1 ноября этого года.


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URL: https://www.vb.kg/382690
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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